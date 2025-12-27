Ukraine bí mật xâm nhập, đánh bom căn cứ Nga cách xa tới 6.000km, Moscow lập tức phản pháo

Ukraine tuyên bố đã cử gián điệp bí mật xâm nhập, đánh bom căn cứ Nga cách xa tiền tuyến tới 6.000km nhưng Moscow bác bỏ. Ảnh minh họa: Uawire

Trong khi đó, phía Nga mô tả đây là một sự cố dân sự, người dân địa phương cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ lớn vang xa nhiều km, Uawire đưa tin.

RBC-Ukraine, dẫn nguồn từ GUR cho biết, các vụ nổ đã đánh trúng nơi đóng quân của Lữ đoàn Chỉ huy Cận vệ 80 Vitebsk mang Huân chương Cờ Đỏ (một trong những huân chương quân sự – chính trị lâu đời và danh giá nhất của Nga, trao cho cá nhân hoặc đơn vị có thành tích chiến đấu đặc biệt xuất sắc). Đơn vị này từng tham chiến tại Ukraine và lập được nhiều thành tích.

Nguồn tin GUR cho biết các điệp viên Ukraine đã xâm nhập khu doanh trại ở Ussuriysk và tiến hành một chiến dịch phá hoại. Tuyên bố này trái ngược với tuyên bố chính thức của Nga - cho rằng nguyên nhân là do “máy hàn phát nổ”. Lực lượng chức năng đã được huy động với quy mô lớn, bao gồm cảnh sát, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và lực lượng cứu hỏa tới hiện trường để dập đám cháy, khắc phục hậu quả.

GUR cho biết, vụ việc xảy ra vào ban ngày, ngày 24/12. Hai tiếng nổ phát ra tại bãi đỗ xe gần căn cứ. Theo GUR, đây là các thiết bị nổ do điệp viên Ukraine cài đặt. Truyền thông Nga cũng ghi nhận việc phong tỏa các tuyến đường lân cận, điều khó phù hợp với lời giải thích về một “tai nạn máy hàn”. Trước đó, ngày 18/12, khu vực Primorye cũng ghi nhận các tiếng nổ tương tự.

Thống đốc vùng Primorsky Krai, ông Oleg Kozhemyako, không đề cập đến vụ nổ ở Ussuriysk. Dữ liệu từ Google Maps cho thấy khu căn cứ quân sự này nằm ở rìa phía tây nam của thành phố.

Trên các kênh mạng xã hội Nga, nhiều bài đăng mô tả hiện trường với khoảng một chục phương tiện của lực lượng an ninh được triển khai để xử lý sự cố mà nhà chức trách gọi là “cháy do máy hàn”.

Tuy nhiên, người dân địa phương phản ánh tiếng nổ rất lớn, không giống một sự cố nhỏ, và xảy ra vào sáng sớm - thời điểm bắt đầu ngày làm việc - làm dấy lên nghi vấn vì sao “máy hàn” lại hoạt động sớm như vậy và vì sao “nửa thành phố” đều nghe thấy tiếng nổ.

Trước đó, ngày 22/12, GUR cũng tuyên bố các điệp viên của họ đã xâm nhập một căn cứ không quân Nga ở Lipetsk và phóng hỏa hai máy bay quân sự đắt tiền; đoạn video ghi lại khoảnh khắc đốt phá sau đó đã được công bố.