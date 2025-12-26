Nga nói Ukraine chuẩn bị tổng động viên quy mô lớn

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cho biết Ukraine có thể sớm ban hành lệnh tổng động viên toàn diện. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 25/12, bà Zakharova nói rằng các cơ quan tuyển quân của Ukraine đã được chỉ đạo phát hành khoảng 2 triệu giấy gọi nhập ngũ vào đầu năm 2026.

Lính Ukraine trên xe thiết giáp. Ảnh: Reuters.

Theo bà Zakharova, các cơ quan an ninh và giới chức tuyển quân Ukraine đã được lệnh “siết chặt đến mức tối đa” bằng cách cắt giảm danh sách các điều kiện sức khỏe cho phép hoãn nghĩa vụ quân sự.

Theo đài Nga RT, Kiev đã phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng trong suốt cuộc xung đột với Moscow do tổn thất lớn trên chiến trường và tình trạng trốn quân dịch.

Ukraine đã cấm gần như tất cả nam giới trưởng thành rời khỏi đất nước và hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cho hay, quân đội Ukraine đã mất gần 500.000 binh sĩ chỉ riêng trong năm nay. Ông tuyên bố hồi đầu tháng rằng: “Kiev đã mất khả năng bổ sung quân số thông qua việc huy động bắt buộc đối với dân thường”.