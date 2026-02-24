Diễn biến mới nhất vụ nổ lớn tại Công ty Phốt pho vàng Việt Nam, khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai

Sáng nay 24/2, ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Lào Cai, cho biết: Vụ nổ vỡ kép bồn tinh chế tại nhà máy Khu liên hợp sản xuất phốt pho vàng của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam trong khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng đã cơ bản khắc phục xong hậu quả vào cuối giờ chiều hôm qua 23/2.

Vụ nổ tại nhà máy Khu liên hợp sản xuất phốt pho vàng của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam trong khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai khiến một người tử vong. Ảnh: Người dân cung cấp.

Đồng thời, phía Công ty đã cam kết không để rò rỉ hoá chất ra môi trường; lực lượng chức năng cũng khám nghiệm tử thi xong, bàn giao nạn nhân về gia đình an táng theo phong tục.

Hiện, cơ quan Công an tỉnh đang phối hợp cùng cơ quan liên quan điều tra, làm rõ.

Tập trung khắc phục sự cố vụ nổ tại nhà máy Khu liên hợp sản xuất phốt pho vàng của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam trong khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Đinh Đại.

Cũng ngay trong chiều tối qua (23/2), UBND tỉnh Lào Cai cũng đã ban hành văn bản hoả tốc về việc khẩn trương khắc phục sự cố tại nhà máy Khu liên hợp sản xuất phốt pho vàng của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam trong khu công nghiệp Tằng Loỏng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố; xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tại hiện trường để nắm bắt tình hình, kịp thời ứng phó với các diễn biến phát sinh; tham gia xác minh, cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm, sai phạm có liên quan (nếu có).

Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc khắc phục sự cố của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam, yêu cầu đơn vị thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn, không để hóa chất rò rỉ ra môi trường.

Sau vụ nổ, nhiều mái tôm bay rơi khắp nơi. Ảnh: Đinh Đại.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại khu vực xảy ra sự cố; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ô nhiễm hóa chất; kiểm tra, đánh giá và kịp thời khắc phục các sự cố môi trường, bảo đảm không ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân trong khu vực.

UBND xã Tằng Loỏng chỉ đạo các lực lượng tại chỗ phối hợp hỗ trợ khắc phục hậu quả sự cố tại Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam; ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động nắm tình hình, kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác ổn định tư tưởng trong nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khu vực sản xuất. Ảnh: Đinh Đại.

Đối với Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung mọi nguồn lực để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khu vực sản xuất.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương trong tỉnh được yêu cầu tăng cường quán triệt, nhắc nhở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt tại các khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, kiên quyết không để xảy ra các sự cố tương tự.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 12 giờ 20 phút ngày 23/02/2026, tại khu vực Nhà máy Khu liên hợp sản xuất phốt pho vàng của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam trong khu công nghiệp Tằng Loỏng, xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai đã xảy ra một vụ nổ trong khu vực sản xuất của nhà máy. Vụ việc làm 1 người tử vong, gây sập một phần mái tôn nhà xưởng và hư hỏng một số thiết bị... Nạn nhân là anh Vàng Văn L. (SN 1991), thường trú thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.