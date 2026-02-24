Ukraine tiết lộ chi tiết việc tái kiểm soát 300 km vuông lãnh thổ phía Nam

Theo phía Ukraine, nhiệm vụ trọng tâm của chiến dịch là phá vỡ kế hoạch tiến quân sâu hơn của Nga tại hai tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia, đồng thời đánh bại các nhóm quân Nga và đẩy lùi đối phương khỏi ranh giới tỉnh Dnipropetrovsk.

Đại diện lực lượng Ukraine nhận định tình hình chiến sự hiện nay "rất căng thẳng". Quân đội Nga được cho là đang cố bám trụ từng mét vuông lãnh thổ đã kiểm soát bằng mọi nguồn lực sẵn có, cả về nhân lực lẫn khí tài. Tuy nhiên, bất chấp giao tranh quyết liệt, các đơn vị Ukraine vẫn từng bước thực hiện nhiệm vụ và tiếp tục giành lại quyền kiểm soát các khu vực bị chiếm đóng.

Theo đó, các lực lượng Ukraine đã tái kiểm soát 8 khu dân cư và khoảng 300 km2 trong chiến dịch phản công ở tỉnh Dnipropetrovsk.

Được biết, vào 2025, Nga đã phát động một cuộc tấn công trên bộ vào Ukraine, tập trung phần lớn lực lượng ở phía đông tỉnh Donetsk. Trong khuôn khổ chiến dịch này, Nga cũng tăng cường các hoạt động ở tỉnh Zaporizhzhia, phía nam Ukraine và tiến vào phía nam tỉnh Dnipropetrovsk.

Tháng 9/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các chiến dịch phản công của Ukraine đã giải phóng 160 km2 lãnh thổ tại tỉnh Donetsk và thêm 170 km2 ở các khu vực khác trên toàn tuyến mặt trận, song không cung cấp chi tiết cụ thể về phần diện tích bổ sung này.

Theo dự án lập bản đồ nguồn mở DeepState, trong năm 2025, lực lượng Nga đã kiểm soát tổng cộng 4.336 km2 lãnh thổ Ukraine.