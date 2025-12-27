Tổng thống Ukraine tuyên bố “nhiều vấn đề có thể được quyết định trước năm mới”

Tổng thống Zelensky đang nhắm đến chuyến thăm Mar-a-Lago (ở bang Florida, Mỹ) để gặp gỡ Tổng thống Trump khi Ukraine thúc đẩy kế hoạch “hòa bình thực sự”.

Hai tổng thống Donald Trump của Mỹ và Volodymyr Zelensky của Ukraine trong một cuộc gặp gỡ tại Nhà Trắng hồi tháng 10/2025. Ảnh: Nhà Trắng.

Kiev gửi một bản kế hoạch chi tiết tới Washington, thử thách quyết tâm của phương Tây và sự linh hoạt của Moscow. Nhiều nguồn tin cho biết, Tổng thống Zelensky có thể sẽ đến thăm Florida trong những ngày tới.

“Chúng tôi không lãng phí một ngày nào”, Tổng thống Zelensky viết trên mạng xã hội X. “Chúng tôi đã nhất trí về một cuộc gặp ở cấp cao nhất - với Tổng thống Trump - trong tương lai gần. Nhiều vấn đề có thể được quyết định trước năm mới”.

Trong một tuyên bố mới nhất, ông Zelensky cho biết Bộ trưởng Quốc phòng kiêm trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, Rustem Umerov, đã báo cáo với ông về những liên lạc gần đây nhất với phía Mỹ.

Chuyến thăm có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 28/12 nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, một nguồn tin cho biết.

Ông Zelensky đã kể chi tiết về cuộc điện đàm kéo dài một giờ hôm 25/12 với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner, mô tả cuộc thảo luận là một cuộc phân tích sâu về “các hình thức, cuộc họp và thời điểm” cần thiết để chấm dứt đổ máu.

“Chúng tôi có một số ý tưởng mới”, ông Zelensky nói. “Một số tài liệu đã được chuẩn bị. Theo tôi thấy, chúng gần như đã sẵn sàng”.

Trưởng đoàn đàm phán của Kiev, Rustem Umerov, vẫn duy trì liên lạc qua điện thoại với phái đoàn và ông Zelensky cảnh báo “những tuần tới cũng có thể sẽ rất căng thẳng”.

Đề xuất càng cụ thể, trở ngại càng lớn

Ở hậu trường, các nước phương Tây đang chú ý đến lượng tài liệu ngày càng tăng của Kiev. Một quan chức cấp cao phương Tây tham gia vào việc điều phối giữa Mỹ và châu Âu nói với Kyiv Post rằng tâm trạng hiện tại là “sự tò mò thận trọng”, sau các cuộc họp cấp cao gần đây của chính quyền ông Trump tại Miami và Florida liên quan đến sáng kiến ​​hòa bình.

“Mức độ cụ thể cao hơn bao giờ hết”, quan chức này nói với điều kiện giấu tên, đồng thời lưu ý rằng “những phần khó khăn nhất - đảm bảo an ninh, thực thi và các cam kết pháp lý của Nga -vẫn chưa được giải quyết”.

Chiến lược rất rõ ràng: Ukraine đang đưa ra một giải pháp sẵn có, phù hợp với lợi ích an ninh của Mỹ và con đường chấm dứt sự hao tổn ngân sách phương Tây do xung đột vũ trang ở Ukraine gây ra.

Điểm nhấn trong chiến dịch Giáng sinh của ông Zelensky là kế hoạch hòa bình 20 điểm, một sự phát triển từ “Công thức Hòa bình” trước đó của ông. Đây không chỉ đơn thuần là một đề xuất ngừng bắn - mà là một sự tái định hình toàn diện về nhà nước Ukraine thời hậu chiến trong bối cảnh Washington hiện tại.

Yuriy Boyechko, Giám đốc điều hành của nhóm vận động Hope for Ukraine có trụ sở tại Mỹ, gọi khuôn khổ này là một “bước ngoặt quan trọng”, đưa Kiev từ những mục tiêu đầy tham vọng sang những thực tế an ninh cụ thể - bao gồm các đảm bảo an ninh kiểu Điều 5 từ Mỹ và các đối tác châu Âu, và một hiệp ước không xâm phạm có tính ràng buộc được Nga phê chuẩn để đổi lấy việc Kiev tái khẳng định vị thế phi hạt nhân.

Ngoài vấn đề an ninh, kế hoạch còn bao gồm một “Kế hoạch Thịnh vượng” với thời hạn ấn định cho việc Ukraine gia nhập EU và một Hiệp định thương mại tự do Mỹ - Ukraine được đẩy nhanh tiến độ, cùng với các điều khoản nhân đạo như trao đổi tù nhân trên nguyên tắc “tất cả đổi lấy tất cả” và việc hồi hương trẻ em bị trục xuất.

Sự chủ động của Ukraine

Điện Kremlin đã đáp trả bằng lập trường thận trọng thường thấy. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova mô tả các cuộc đàm phán là “chậm nhưng chắc chắn”. Các quan chức phương Tây vẫn tỏ ra hoài nghi, lưu ý rằng Moscow sẵn sàng đàm phán “về nguyên tắc” trong khi tránh đưa ra các cam kết ràng buộc.

Tổng thống Zelensky đã cẩn trọng gắn sáng kiến ​​ngoại giao với thực tế chiến trường. Ông nói: “Tất cả những người hiện đang tham gia các nhiệm vụ chiến đấu đang củng cố vị thế ngoại giao của chúng ta”, coi mỗi tấc đất được Ukraine giữ vững ở Donbass giống như một dấu chấm câu trong hiệp ước cuối cùng.

Chiến dịch Giáng sinh của Ukraine gửi một thông điệp rõ ràng: Kiev không còn chờ đợi các kế hoạch hòa bình đến từ Washington hay Brussels nữa. Thay vào đó, họ đang soạn thảo kế hoạch của riêng mình, gửi trực tiếp một lộ trình sẵn sàng ký kết cho chính quyền Trump.

Các nguồn tin ngoại giao cho biết giới lãnh đạo Ukraine có thể đang chuẩn bị cho một chuyến đi đến Florida trong những ngày tới, có khả năng đưa ông Zelensky đến gần căn cứ của Tổng thống Donald Trump tại Mar-a-Lago.