Việt Nam lọt tốp bị than phiền về taxi “chặt chém” nhất

Mới đây, trang fanpage SEA Infographics của Đông Nam Á đăng tải bảng xếp hạng các quốc gia có nạn lừa đảo taxi nhiều nhất thế giới.

Theo báo The Independent, khảo sát do công ty bảo hiểm du lịch AllClear (Anh) thực hiện kể từ tháng 12-2025, dựa trên phân tích hơn 450 bài đăng và 30.000 bình luận trên diễn đàn thảo luận Reddit về các quốc gia nhận nhiều lời phàn nàn nhất về dịch vụ taxi.

Đáng chú ý, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 trong danh sách đó (1.741 bình luận). Xếp ngay trước Việt Nam là Thái Lan. Nước này ở vị trí thứ ba với 2.169 bình luận.

Có thể nói, kết quả khảo sát của AllClear cho thấy sự áp đảo của các nền kinh tế mới nổi hoặc đang phát triển trong danh sách những điểm đến bị than phiền về dịch vụ taxi. Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu với 4.224 bình luận tiêu cực, cao gần gấp đôi quốc gia đứng thứ hai là Ấn Độ (2.301 bình luận).

Công ty bảo hiểm AllClear chỉ ra rằng gần 1/3 các vụ lừa đảo diễn ra tại sân bay. Ảnh minh họa: bernardbodo - stock.adobe.com

Xếp ngay sau hai quốc gia thuộc Đông Nam Á gồm Thái Lan và Việt Nam là Ai Cập (1.715 bình luận).

Mỹ và các nước phát triển cũng góp mặt. Cụ thể, Mỹ đứng vị trí thứ 9 (1.329 bình luận), trong khi Pháp, Ý và Úc nằm trong tốp 15 quốc gia bị phàn nàn nhiều nhất.

Công ty bảo hiểm AllClear chỉ ra rằng gần 1/3 các vụ lừa đảo diễn ra tại sân bay, nơi du khách thường mệt mỏi và thiếu cảnh giác nhất.

Các chiêu trò phổ biến như quên bật đồng hồ tính cước, tài xế nhanh tay bỏ đồ vào cốp để du khách buộc phải lên xe khi chưa kịp thỏa thuận giá cả, ép khách trả tiền mặt để không phải trả lại tiền thừa hoặc thu mức phí cao hơn quy định.

Bên cạnh đó, tài xế còn cố tình tránh đường cao tốc hoặc đi vòng vèo để tăng số tiền trên đồng hồ cước. Hay như tại các sân bay đông đúc, "cò" taxi thường mời chào khách đi nhanh, không cần xếp hàng để thu giá cắt cổ.

Bà Letitia Smith, đại diện của AllClear, nhận định: "Lừa đảo taxi có thể xảy ra ở bất cứ đâu, đặc biệt khi du khách tỏ ra không rành về giá cả địa phương".

Để bảo vệ túi tiền, du khách được khuyên nên luôn tìm hiểu trước mức giá trung bình hoặc lộ trình dự kiến qua các ứng dụng bản đồ.

Cùng với đó là ưu tiên sử dụng các ứng dụng đặt xe công nghệ (như Grab, Uber, Lyft) nếu quốc gia đó cho phép. Luôn yêu cầu bật đồng hồ tính cước hoặc thỏa thuận giá chốt trước khi xe lăn bánh, đồng thời theo dõi lộ trình bằng GPS trên điện thoại trong suốt chuyến đi.