Nga nói kế hoạch hòa bình của Ukraine khác hoàn toàn với Mỹ

"Nếu gọi đó là kế hoạch thì nó hoàn toàn khác biệt so với dự thảo 27 điểm mà Mỹ đề xuất ban đầu và được Nga nghiên cứu. Sẽ không thể đạt được thỏa thuận dứt điểm nếu không giải quyết thỏa đáng những vấn đề gốc rễ của cuộc khủng hoảng", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết hôm 26/12.

Ông nhấn mạnh mọi thỏa thuận đều phải "nằm trong giới hạn" mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt ra trong hội nghị thượng đỉnh tại Alaska hồi tháng 8. "Nếu không sẽ chẳng đạt được sự nhất trí nào", Thứ trưởng Ryabkov nói thêm.

"Khả năng thực hiện cú hích cuối cùng và đạt thỏa thuận sẽ phụ thuộc vào nỗ lực của chính Nga cùng ý chí chính trị của phía còn lại, nhất là trong bối cảnh Ukraine và các nhà tài trợ của họ, đặc biệt là Liên minh châu Âu (EU), bên không ủng hộ đạt thỏa thuận, đang tăng cường nỗ lực phá hoại", ông cho hay.

Theo quan chức Nga, không thể nói chính xác khi nào xung đột Ukraine có thể được giải quyết. "Những mốc thời gian mang tính áp đặt sẽ không giúp ích gì ở đây. Thời hạn 9 ngày, 90 ngày hay bất kỳ mốc nào khác đều không mang lại giá trị thực tiễn gì", Thứ trưởng Ryabkov cho hay, đồng thời kêu gọi "tập trung vào bản chất của vấn đề".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tại cuộc họp báo ở Moskva ngày 26/11. Ảnh: Reuters

Giới chức Ukraine và EU chưa lên tiếng về những phát biểu này.

Dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố hôm 23/12 bao quát nhiều vấn đề, từ sắp xếp lãnh thổ hậu xung đột cho đến các cam kết an ninh mà Kiev mong muốn nhận được, cũng như kế hoạch tái thiết Ukraine.

Ukraine đã giành được một số nhượng bộ trong dự thảo mới, như đóng băng chiến tuyến và không bị yêu cầu từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Dự thảo không buộc Ukraine lập tức rút quân hay thiết lập khu phi quân sự, những điều khoản trước đây Kiev phản đối hoặc tránh né, nhưng đã lần đầu đưa vào đàm phán để có thể xem xét trong tương lai.

Tổng thống Ukraine sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Florida ngày 28/12 để thảo luận về phiên bản mới của kế hoạch hòa bình. Theo ông Zelensky, "các vấn đề nhạy cảm như vùng Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia" cũng sẽ được bàn tới.