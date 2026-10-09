Ukraine bất ngờ giành thắng lợi ở Donetsk giữa chiến dịch phản công dữ dội đẩy lùi quân Nga

Các tân binh Ukraine hành quân. Nguồn: Getty Images

Theo báo cáo mới nhất của ISW công bố ngày 7/10, quân đội Ukraine tiếp tục tiến hành các hoạt động phản công tại nhiều hướng, trong khi lực lượng Nga duy trì các cuộc tấn công và tìm cách xâm nhập vào các vị trí của Ukraine nhưng chưa ghi nhận bước tiến lãnh thổ được xác nhận tại phần lớn các khu vực.

Tại tỉnh Sumy ở phía bắc, lực lượng Nga tiến hành một số hoạt động tấn công hạn chế trong ngày 7/10 nhưng chưa đạt được bước tiến được xác nhận. Quân đội Ukraine đồng thời tổ chức các đợt phản công tại khu vực này.

Về phía đông, lực lượng Nga được cho là đã xâm nhập vào các vị trí của Ukraine ở phía đông Vovchansk, thuộc tỉnh Kharkov. Sau một nỗ lực xâm nhập bị nghi ngờ, quân đội Ukraine tiến hành tập kích các lực lượng Nga ở phía đông nam Khrypuny.

Tại khu vực Kupiansk, quân đội Nga tiếp tục các cuộc tấn công gần Kupiansk, Kivsharivka và Kupiansk-Vuzlovyi trong ngày 6 và 7/10. Tuy nhiên, ISW không ghi nhận bước tiến lãnh thổ nào của Nga được xác nhận. Lực lượng Ukraine tiếp tục phản công ở phía bắc Kupiansk.

Trong khi đó, một nguồn tin có liên hệ với Cụm quân phía Tây của Nga cho biết quân đội Ukraine vẫn kiểm soát Novoplatonivka, Hrekivka và Druzheliubivka. Thông tin này trái ngược với những tuyên bố trước đó từ phía Nga rằng các lực lượng Moscow đã kiểm soát những khu định cư này.

Tại khu vực Lyman, quân đội Ukraine tiếp tục phản công hướng về bờ đông sông Zherebets. Lực lượng Nga tìm cách ngăn chặn các bước tiến của Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch được ISW gọi là Chiến dịch Vivaldi.

Một blogger quân sự Nga có liên hệ với Điện Kremlin cũng thừa nhận lực lượng Ukraine tiếp tục duy trì các hoạt động phản công dọc sông Zherebets. Theo blogger này, lợi thế về nhân lực và máy bay không người lái đang giúp Ukraine ngăn lực lượng Nga củng cố các vị trí gần Lyman.

Ở một khu vực khác thuộc tỉnh Donetsk, lực lượng Nga được cho là đã xâm nhập vào các vị trí của Ukraine ở phía đông Kramatorsk. Theo ISW, quân đội Ukraine sau đó tiến hành tập kích các vị trí Nga tại phía tây Malynivka.

Tại khu vực Dobropillia, lực lượng Nga tiếp tục các hoạt động tấn công trong ngày 6 và 7/10 nhưng chưa đạt được bước tiến lãnh thổ nào được ISW xác nhận. Quân đội Ukraine trong khi đó tiến hành các đợt phản công ở phía đông bắc thành phố.

Các cuộc tấn công của Nga cũng tiếp diễn tại khu vực Huliaipole trong cùng khoảng thời gian, nhưng ISW chưa ghi nhận bước tiến mới của lực lượng Nga.

Tại phía tây tỉnh Zaporizhzhia, quân đội Nga tiến hành các hoạt động tấn công hạn chế, có khả năng nhằm tìm cách vượt qua Orikhiv từ cả phía tây và phía đông. Tuy nhiên, ISW cho biết chưa có bước tiến lãnh thổ nào của Nga được xác nhận tại khu vực này.

Những diễn biến mới nhất diễn ra sau các hoạt động truy quét lực lượng xâm nhập của Ukraine tại tỉnh Kharkov. Theo ISW, ngày 5/10, quân đội Ukraine đã đẩy các nhóm Nga xâm nhập khỏi khoảng 10 km² lãnh thổ ở phía đông Vovchansk.

Trước đó, một lữ đoàn Ukraine hoạt động tại phía bắc Kharkov công bố đoạn video ngày 3/10, cho thấy kết quả các hoạt động quân sự tại một khu vực rừng ở phía đông bắc Vovchanski Khutory, phía đông Vovchansk.

ISW lưu ý rằng tình hình chiến trường tiếp tục thay đổi nhanh chóng và một số tuyên bố về kiểm soát lãnh thổ từ cả hai phía chưa thể được xác minh độc lập.