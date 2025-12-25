Thái Lan bị dội 40 quả rốc-két, Campuchia hứng hơn trăm quả đạn pháo

Theo báo Khmer Times, tính đến 14 giờ 30 phút ngày 25-12 (giờ địa phương), tình hình tại biên giới giữa Thái Lan và Campuchia vẫn đang trong tình trạng cực kỳ căng thẳng, khi các cuộc pháo kích từ phía Thái Lan chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tại tỉnh Banteay Meanchey, tiếng pháo vẫn vang lên không ngớt nhắm vào khu vực Boeung Trakuan thuộc huyện Svay Chek. Cùng lúc đó, các đợt tấn công tương tự cũng được ghi nhận tại tỉnh Oddar Meanchey.

Tại điểm nóng đền cổ Preah Vihear, quân đội Thái Lan đang đẩy mạnh cường độ pháo kích hạng nặng vào khu vực Phnum Khaeng, ngay phía trước đền cổ Preah Vihear, cùng các khu vực Veal Intri và Tathav.

Nhà cửa của người dân Campuchia bị hư hại. Ảnh: Khmer Times

Từ 13 giờ 50 phút đến 14 giờ19 phút chiều nay, quân đội Thái Lan còn sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để thả bom xuống khu vực sông Voi (Elephant River) tại Thamma Da.

Báo Khmer Times cũng dẫn thông tin tổng hợp từ Bộ Quốc phòng Campuchia, giao tranh bùng phát mạnh từ chiều tối 24-12 khi Thái Lan "huy động khoảng 20 xe tăng", phối hợp cùng bộ binh tiến vào khu vực "Cánh đồng Đại bàng" (Eagle Field) và nã pháo vào đền Preah Vihear.

Phía Campuchia cáo buộc Thái Lan đã sử dụng vũ khí hạng nặng như pháo 155 mm và bom chùm DTI-2 (loại vũ khí có sức sát thương diện rộng), bắn sâu vào các khu dân cư.

Cụ thể, huyện Thma Puok (tỉnh Banteay Meanchey) hứng chịu hơn 120 quả đạn pháo. Trong khi đó, huyện Sampov Lun (tỉnh Battambang) ghi nhận 28 quả đạn pháo rơi vào khu vực từ sáng đến trưa nay.

Nhiều nhà dân ở huyện Svay Chek (phía Bắc tỉnh Banteay Meanchey) bị phá hủy sau các đợt bắn phá vào đêm muộn và sáng sớm 25-12.

Một ngôi nhà tại Ban Klong Pang, huyện Ta Phraya, tỉnh Sa Kaeo, bị hư hại nghiêm trọng sau khi trúng tên lửa từ phía Campuchia vào rạng sáng 25-12. Ảnh: Quân đoàn 1 Thái lan

Ở chiều ngược lại, theo thông tin từ quân đội Thái Lan vào ngày 25-12, ba ngôi nhà đã bị phá hủy khi các lực lượng Campuchia phóng rốc-két vào Ban Klong Pang, một ngôi làng mà quân đội Thái Lan vừa giành quyền kiểm soát hoàn toàn trước đó.

Quân đoàn 1 Thái Lan cho biết không có thương vong nào trong sự việc xảy ra đêm qua tại huyện Ta Phraya thuộc tỉnh Sakaeo.

Đồng thời, phía Thái Lan cũng lên án quân đội Campuchia vì hành động nhắm mục tiêu vào các khu vực dân sự.

"Điều này chứng tỏ Campuchia không có ý định chấm dứt cuộc xung đột này. Hành động này cũng vi phạm các nguyên tắc nhân đạo" - quân đội Thái Lan tuyên bố.

Quân đội Thái Lan cho biết tổng cộng có 40 quả đạn đã được bắn đi từ các dàn phóng rốc-két BM-21. Kết quả kiểm tra sau đó của phía Thái Lan cho thấy 3 ngôi nhà cùng toàn bộ tài sản bên trong đã bị hư hại nghiêm trọng.

Theo tờ The Bangkok Post, quân đội Thái Lan cho biết Campuchia đã di chuyển nhiều vũ khí hạng nặng, bao gồm pháo binh, súng cối và BM-21, đồng thời hướng nòng súng về phía huyện Ta Phraya, sau khi phía Thái Lan thiết lập các vị trí phòng thủ.

Tại hai khu vực giao tranh khác là Ban Nong Ya Kaew và Ban Nong Chan, tính đến sáng 25-12 vẫn chưa ghi nhận báo cáo về các cuộc đụng độ.