Diễn biến "chưa từng có" trong xung đột Thái Lan - Campuchia

Thái Lan được cho là đã đẩy mạnh hoạt động quân sự "vào sâu chưa từng có" trong lãnh thổ Campuchia - theo báo Khmer Times.

Thông tin cập nhật chiều 26-12 cho biết Thái Lan đã sử dụng máy bay chiến đấu F-16 mở đợt không kích vào tỉnh Siem Reap, cách biên giới Thái Lan - Campuchia khoảng 100 km, chỉ cách thành phố cùng tên và quần thể Angkor Wat khoảng 50 km.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, khoảng 14 giờ ngày 26-12, các máy bay chiến đấu của Thái Lan đã thả loạt bom xuống khu vực huyện Varin, tỉnh Siem Reap. Vụ việc được mô tả vượt ra ngoài khu vực biên giới đang tranh chấp.

Campuchia cáo buộc xe tăng, xe bọc thép, bộ binh Thái Lan tiến vào làng Chouk Chey thuộc huyện O’Chrov, tỉnh Banteay. Ảnh: Khmer Times

Campuchia cũng cáo buộc sau khi cho F-16 ném 40 quả bom, Thái Lan còn điều xe tăng, xe thiết giáp chở quân (APC) và cả bộ binh tiến vào làng Chouk Chey thuộc huyện O’Chrov, tỉnh Banteay Meanchey - Campuchia.

"Từ 6 giờ 8 phút đến 7 giờ 15 phút ngày 26-12, quân đội Thái Lan đã sử dụng tiêm kích F-16 thả tới 40 quả bom, làm gia tăng cường độ oanh kích tại khu vực làng Chouk Chey"- bà Maly Socheata, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết.

Trung tướng Maly Socheata thông tin các cuộc không kích đã gây thiệt hại đối với nhà dân, tài sản cá nhân và cơ sở hạ tầng công cộng. Bà cũng lên án mạnh mẽ các hành động của phía quân đội Thái Lan, cáo buộc "vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế".

Theo bà Maly Socheata, các lực lượng Campuchia vẫn giữ vững quyết tâm và tinh thần cảnh giác cao độ trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

"Chúng tôi bằng mọi giá sẽ bảo vệ đất nước bằng lòng dũng cảm và quyết tâm không lay chuyển, đồng thời sẽ không khuất phục trước bất kỳ hình thức ép buộc hay đe dọa nào" - bà Maly Socheata khẳng định.

Uỷ ban Biên giới chung Thái Lan – Campuchia (GBC) họp ngày thứ ba vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Ảnh: The Nation

Trong lúc diễn biến thực địa nhiều căng thẳng, ngày làm việc thứ ba của Ủy ban Biên giới chung Thái Lan – Campuchia (GBC) vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Theo báo Nation (Thái Lan), tính tới chiều 26-12, phía Campuchia vẫn chưa chấp nhận 3 điều kiện ngừng bắn do Thái Lan đưa ra - gồm Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước; lệnh ngừng bắn phải thực chất và liên tục; Campuchia phải hợp tác nghiêm túc, thiện chí trong công tác rà phá bom mìn.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul sau đó đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC) vào 15 giờ cùng ngày.