Thực hư chuyện Nga bắt lính đặc nhiệm Anh và sĩ quan MI6 ở chiến trường Ukraine

Đầu tuần này, truyền thông thân Nga đồng loạt lan truyền câu chuyện chấn động: hai sĩ quan đặc nhiệm Anh và một điệp viên thuộc Cục Tình báo Mật Anh (MI6) bị bắt giữ trên tiền tuyến Ukraine.

Theo trang EADaily hôm 5-8 có trụ sở tại Moscow, những người này được cho là bị khống chế gần tiền tuyến, mang theo hộ chiếu ngoại giao và giấy tờ quân sự, trong lúc “thực hiện nhiệm vụ phá hoại”.

Hình ảnh kèm theo cho thấy 2 người đàn ông mặc quân phục (không có phù hiệu) bị các binh sĩ bịt mặt áp giải. Hình ảnh cho thấy 2 người được cho là lính đặc nhiệm Anh, không có nhân vât được mô tả là sĩ quan MI6.

Vài giờ sau, tờ The i Paper dẫn ý kiến nhiều chuyên gia phân tích hình ảnh xác định bức ảnh là giả, được tạo bằng trí tuệ nhân tạo.

Danh tính hai “đại tá” Edward Blake và Richard Carroll không tồn tại trong bất kỳ hồ sơ quân sự nào. Bộ Quốc phòng Anh cũng lập tức bác bỏ thông tin là vô căn cứ.

Bức ảnh được cho là 2 lính đặc nhiệm Anh bị quân Nga bắt trên chiến trường Ukraine. Ảnh: EADaily

Dù vậy, thông tin này vẫn lan rộng trên mạng xã hội và được một số cá nhân nổi tiếng chia sẻ, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận quốc tế.

Dữ liệu từ phần mềm nhận diện hình ảnh AI xác nhận ảnh “tù binh” là sản phẩm do ChatGPT-4 tạo ra với xác suất gần như tuyệt đối. Điều này cho thấy mức độ tinh vi - nhưng cũng dễ bị vạch trần - của các chiến dịch tung tin giả hiện nay.

Các chuyên gia phương Tây cảnh báo đây là ví dụ điển hình của chiến tranh thông tin, nơi những câu chuyện dàn dựng được sử dụng như công cụ tuyên truyền, vừa khích lệ nội bộ, vừa làm suy yếu lòng tin vào phương Tây.

Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.