Đã có rất nhiều cuộc tìm kiếm Mh370 trong suốt nhiều năm qua.

Theo thông tin mà RIA Novosti thu thập được, tàu Armada 86 05 dài 86 m, mang cờ Singapore, đã rời bến gần cảng Kwinana vào ngày 23/12 và đang hướng đến phía nam Ấn Độ Dương, nơi trước đó đã tiến hành tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Con tàu này được sử dụng làm bệ phóng cho các phương tiện dưới nước tự hành được thiết kế để khảo sát đáy biển ở độ sâu lớn.

Giai đoạn tìm kiếm tích cực dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 30/12.

Vào đêm ngày 8/3/2014, chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines, một chiếc Boeing 777-200 trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh với 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn, bao gồm một du khách người Nga , đã biến mất khỏi màn hình radar. Máy bay được cho là đã rơi xuống phía nam Ấn Độ Dương. Chiến dịch tìm kiếm đã không thể xác định được vị trí máy bay rơi. Sau ba năm tìm kiếm được tài trợ bởi chính quyền từ nhiều quốc gia, xác máy bay vẫn chưa được tìm thấy.

Ngày 3/3/2024, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Anthony Loke cam kết sẽ tiếp tục tìm kiếm. Một cuộc tìm kiếm mới cho chiếc máy bay mất tích bắt đầu ngoài khơi bờ biển phía tây của Úc vào cuối tháng 2/2025 và lại bị tạm dừng vào tháng 4 do "mùa thấp điểm".