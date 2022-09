UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ có gì đặc biệt để giúp Ukraine giành lợi thế trước Nga?

UAV Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây trở nên nổi tiếng vì hoạt động hiệu quả chống lại cuộc tấn công của Nga ở Ukraine. Theo các chuyên gia, nếu không có UAV TB2, Ukraine có thể mất lợi thế phòng thủ trước Nga.

Tháng trước, ông Haluk Bayraktar, Giám đốc điều hành của công ty quốc phòng Baykar (Thổ Nhĩ Kỳ) nói với một tổ chức của Ukraine rằng nhu cầu mua máy bay không người lái (UAV) TB2 của họ đã tăng cao đến mức hiện giờ có một danh sách đơn đặt hàng ba năm để mua vũ khí này.

UAV Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo là vũ khí quan trọng giúp quân đội Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga. Ảnh: Anadolu Agency/Getty Images

Theo trang Business Insider, trả lời phỏng vấn tổ chức Come Back Alive của Ukraine, ông Bayraktar cho hay mặc dù công ty có thể sản xuất tối đa chỉ 20 UAV Bayraktar TB2 một tháng, nhưng họ có kế hoạch xây dựng một cơ sở mới tại Ukraine để tăng con số đó.

UAV Bayraktar TB2 gần đây trở nên nổi tiếng vì hoạt động hiệu quả chống lại cuộc tấn công của Nga tại Ukraine. Nhiều báo cáo và video lan truyền trên mạng xã hội mô tả tính hiệu quả của UAV này như một công cụ cho sự phản kháng của Ukraine đối với lực lượng Nga.

Điều gì khiến UAV Bayraktar TB2 trở nên đặc biệt?

Baykar là một trong những công ty sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới. Công ty này do kỹ sư Ozdemir Bayraktar (cha của ông Haluk Bayraktar) thành lập trong những năm 1980.

Đến đầu những năm 2000, công ty Baykar bắt đầu ưu tiên thiết kế và sản xuất máy bay không người lái để bổ sung vào các nỗ lực quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ. Việc phát triển UAV TB2 bắt đầu vào năm 2007, và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn UAV này vào năm 2014. Trong khoảng thời gian này, UAV TB2 bắt đầu thu hút được nhiều sự chú ý nhờ tham gia các hoạt động chống nổi dậy nhằm vào Đảng công nhân người Kurd (PKK) ở phía bắc Iraq và Syria. Thổ Nhĩ Kỳ coi PKK là tổ chức khủng bố.

UAV Bayraktar TB2 trong chuyến bay thử nghiệm tại căn cứ quân sự Hmelnitski của Ukraine tháng 3-2019. Ảnh: Press Office of the President of Ukraine / Mykola Lararenko / Handout/Anadolu Agency/Getty Images

Có kích thước gần bằng một máy bay cỡ nhỏ, UAV TB2 được lắp một loạt camera có độ phân giải cao. Các video quay lại cảnh UAV TB2 đã nhắm mục tiêu và tấn công khí tài của Nga đã lan truyền rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau.

UAV TB2 còn được trang bị động cơ đốt trong Rotax 912, giúp máy bay đạt vận tốc 222 km/giờ. TB2 có thể đạt tới độ cao hơn 8 km và tầm bay tối đa 150 km với thời gian hoạt động 27 giờ.

Mỗi chiếc UAV TB2 có ba thiết bị đầu cuối dữ liệu mặt đất, thiết bị hỗ trợ mặt đất và hai thiết bị đầu cuối video từ xa. Có lẽ điều quan trọng nhất là tất cả bộ phận của UAV TB2, kể cả hệ thống điều khiển chuyến bay kỹ thuật số đều được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc UAV TB2 có nhiều khả năng hoạt động khiến nó trở thành loại vũ khí có khả năng xuất khẩu cao. Ngày nay, UAV TB2 có thể được tìm thấy tại 13 quốc gia. Trước khi có màn thể hiện xuất sắc tại chiến trường Ukraine thì tiếng tăm của UAV TB2 cũng đã vang xa khi hỗ trợ thành công quân đội Azerbaijan trong cuộc xung đột với Armenia tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh năm 2020.

Nga tức giận việc Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp UAV TB2 cho Ukraine

Những tính năng hiện đại của UAV TB2 đã giúp vũ khí này rất hiệu quả khi chống lại các thiết bị quân sự của Nga tại chiến trường Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng phản đối kịch liệt việc Thổ Nhĩ Kỳ bán UAV TB2 cho Ukraine trước khi xung đột nổ ra. Vì Moscow và Ankara có mối quan hệ thân thiết trong nhiều lĩnh vực, nên việc công ty Thổ Nhĩ Kỳ quyết định cung cấp UAV TB2 cho Ukraine khiến Nga tức giận.

Hình ảnh tổng hợp trước (trái) và trong (phải) cuộc tấn công của UAV Bayraktar TB2 nhằm vào lực lượng Nga tại Ukraine hồi tháng 2. Ảnh: Ukrainian Military

Vài tháng trước khi xung đột nổ ra, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ - ông Mevlut Cavusoglu đã yêu cầu Ukraine ngừng đề cập nước này khi thảo luận về việc nhập khẩu UAV. Theo tạp chí Forbes, ông Cavusoglu nhấn mạnh rằng: “Nếu một quốc gia đã mua vũ khí từ chúng tôi hoặc từ một quốc gia khác thì vũ khí đó không thể được dán nhãn là của Thổ Nhĩ Kỳ”.

Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết bảo vệ quyết định bán UAV TB2 cho Ukraine trước chiến tranh, nhấn mạnh rằng Baykar là một công ty tư nhân và không thuộc sở hữu của chính phủ.

Tuần trước, ông Valeriy Zaluzhnyi, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố rằng hai UAV TB2 đã phá hủy hoặc làm hư hỏng nặng thiết bị quân sự trị giá 28,35 triệu USD của Nga.

Ông Zaluzhnyi còn chia sẻ lên mạng xã hội rằng tám xe tăng T-72 và một pháo tự hành Acacia nằm trong số thiết bị bị phá hủy, cùng với xe chiến đấu bộ binh và lựu pháo. Ông còn cho biết thêm UAV TB2 đã phá hủy thêm năm chiếc T-72 và thêm một xe chiếc đấu bộ binh khác.

