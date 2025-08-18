Ukraine tuyên bố đẩy lùi quân Nga khỏi Pokrovsk, giành lại nhiều ngôi làng ở Donetsk

Lính bộ binh thuộc lữ đoàn số 68 của quân đội Ukraine. Ảnh: Anadolu.

Tờ Euromaidan Press dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, quân đội nước này đã loại bỏ hoàn toàn các nhóm trinh sát và phá hoại (DRG) của Nga ở bên trong Pokrovsk, qua đó tạm thời giúp ổn định tình hình ở thành phố này.

Với việc Ukraine huy động bổ sung các lực lượng tinh nhuệ, bao gồm lực lượng Vệ binh Quốc gia Azov, mũi tiến công sâu hơn 10 km của Nga cũng bị “bẻ gãy”, theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Cụ thể, lữ đoàn Azov cùng lực lượng phòng thủ đã giành lại nhiều ngôi làng xung quanh thành phố Dobropillia, gồm Hruzke, Rubizhne, Novovodiane, Petrovka, Vesele và Zolotyi Kolodiaz.

Bản đồ do DeepState cập nhật cho thấy Ukraine đã “bẻ gãy” mũi tiến công mà Nga tạo ra vào tuần trước. Ảnh: DeepState.

Nhóm phân tích DeepState của Ukraine cập nhật bản đồ, cho biết Ukraine đã “phá vỡ thế bao vây” của Nga gần Dobropillia. Hiện các đơn vị quân đội đang tiến hành ổn định khu vực vừa giành lại gần Dobropillia, theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Ngoài Donetsk, ngày 16/8, quân đội Ukraine cũng thông báo đã tiến thêm tới 1 km tới gần làng Yablunivka ở vùng Sumy.

AMK Mapping – tài khoản mạng xã hội X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về xung đột Ukraine – hôm 18/8 cho biết các nhóm đột kích Nga gần đây được cho là đã xâm nhập thành phố Kostyanitynivka ở phía đông Pokrovsk.

Lực lượng Nga được cho là đã xâm nhập thành phố Kostyantynivka nhờ lỗ hổng do các đơn vị Azov bên phía Ukraine để lại. Ảnh: AMK Mapping/X.

Nga tạo bước tiến mới này được cho là do các đơn vị Azov bên phía Ukraine được điều động chiến đấu ở tiền tuyến gần Dobropillia.

Diễn biến mới trên chiến trường được công bố trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu đang trên đường tới Washington để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Zelensky có thể sẽ viện dẫn diễn biến mới trong giao tranh ở Donetsk để khẳng định Ukraine vẫn đủ khả năng phòng thủ. Một ngày trước, ông Zelensky đã bác đề xuất Ukraine rút khỏi vùng Donetsk để đổi lấy hòa bình.

Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về diễn biến chiến sự do Ukraine công bố. Theo một số blogger quân sự Nga, lực lượng Nga đã nhận được chỉ thị chuyển sang phòng thủ để giữ các khu vực lãnh thổ kiểm soát gần Dobropillia.