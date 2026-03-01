Cập nhật diễn biến mới nhất căng thẳng Mỹ-Israel-Iran:

UAE chặn hàng trăm tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái

UAE cho biết đã chặn 137 tên lửa đạn đạo và 209 máy bay không người lái trong cuộc tấn công của Iran. Hệ thống phòng không UAE phá hủy phần lớn tên lửa và máy bay không người lái, để lại thiệt hại nhỏ.

Bộ Quốc phòng UAE tuyên bố Lực lượng Không quân và Phòng không nước này sẵn sàng cao độ và có khả năng đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau.

Bộ Quốc phòng UAE xác nhận phát hiện 137 tên lửa đạn đạo của Iran trong cuộc tấn công, trong đó 132 quả bị phá hủy và 5 quả rơi xuống biển.

UAE chặn 137 tên lửa đạn đạo, 209 máy bay không người lái Iran.

Bộ này cũng cho biết thêm, 209 máy bay không người lái của Iran bị theo dõi, trong đó 195 chiếc bị đánh chặn. Mười bốn máy bay không người lái rơi xuống lãnh thổ và vùng biển của nước này, gây ra một số thiệt hại ngoài dự kiến.

Do việc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái, một số mảnh vỡ đã rơi xuống nhiều khu vực khác nhau trên khắp UAE, dẫn đến thiệt hại vật chất nhỏ cho một số tài sản dân sự, theo tuyên bố.

Bộ Quốc phòng lên án mạnh mẽ cuộc tấn công, tái khẳng định lập trường kiên quyết của đất nước đối với những hành động leo thang nguy hiểm. UAE bảo lưu toàn bộ quyền đáp trả sự leo thang này.

Trước đó, UAE đình chỉ giấy phép bay cho máy bay không người lái, tàu lượn và máy bay giải trí trong một tuần. Quyết định này được đưa ra dựa trên tình hình hiện tại và vì lợi ích đảm bảo an toàn công cộng và bảo vệ không phận quốc gia.

Ông Trump nói các cuộc tấn công tiếp diễn trong nhiều ngày

Ông Trump nói trên Truth Social rằng việc ném bom "dữ dội và có mục tiêu" vào Iran "sẽ tiếp tục, không gián đoạn trong suốt tuần hoặc, chừng nào còn cần thiết để đạt được mục tiêu hòa bình trên khắp Trung Đông và thật sự trên toàn thế giới".

Ông tuyên bố lực lượng an ninh Iran và các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hùng mạnh của chế độ này đã mong muốn dừng chiến đấu. Ông kêu gọi họ "hợp nhất một cách hòa bình với những người yêu nước Iran."

Hôm 28/2, Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công vào Iran, Tổng thống Donald Trump xác nhận "các chiến dịch quân sự quy mô lớn" và kêu gọi thay đổi chế độ.

Các mục tiêu được báo cáo bao gồm văn phòng của lãnh đạo tối cao Iran, văn phòng tổng thống ở Tehran và các địa điểm quân sự trên toàn quốc. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin ít nhất 53 người đã thiệt mạng tại một trường nữ sinh.

Để trả đũa, Iran phát động các cuộc tấn công vào Israel, trong khi thiệt hại liên quan đến các cuộc tấn công của Iran đã được báo cáo trên khắp khu vực Vịnh, bao gồm Qatar, UAE và Kuwait. Các vụ nổ ở UAE, Bahrain và Qatar khiến chính quyền phải tạm dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay Dubai, các quan chức đang theo dõi sát sao tình hình.