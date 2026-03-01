Bộ trưởng Ngoại giao Iran nói về tình hình Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với NBC News hôm 28-2, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei "vẫn còn sống".

Ông Araghchi cũng khẳng định: "Tất cả các quan chức cấp cao đều còn sống. Vì vậy, mọi người hiện đã ở đúng vị trí của mình và chúng tôi đang xử lý tình huống này, mọi việc đều ổn".

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi - Ảnh: IRNA

Trong khi đó, đài Al-Alam của Iran đưa tin rằng ông Khamenei sẽ phát biểu trên sóng truyền hình "trong vài phút tới".

Số phận của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei là chủ đề được các bên quan tâm kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran hôm 28-2.

Theo một hình ảnh được Guardian đăng tải, khu nhà của ông Khamenei đã bị thiệt hại do không kích.

AP trước đó cũng đưa tin rằng trong các vụ nổ đầu tiên xảy ra ở Tehran có vụ được cho là xảy ra gần văn phòng ông Khamenei.

Phía Israel cũng cho rằng các cuộc tấn công đã khiến một số quan chức cấp cao thiệt mạng, bao gồm Tư lệnh Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy khu nhà của lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã bị phá hủy nặng nề. Ảnh: X.