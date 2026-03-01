Vì sao Mỹ đánh Iran ảnh hưởng đến Trung Quốc trước tiên?

Iran đáp trả mạnh mẽ sau loạt không kích rạng sáng 28/2 do Israel và Mỹ phối hợp thực hiện. Ảnh Getty

Viễn cảnh chiến tranh chống lại Iran thường được thảo luận như một kịch bản khu vực gắn liền với vùng Vịnh, Israel và cấu trúc răn đe ở Trung Đông. Tuy nhiên, logic sâu xa hơn khiến vấn đề Iran luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ lại mang tính toàn cầu chứ không chỉ đơn thuần là khu vực.

Iran nằm ở vị trí giao thoa giữa thị trường năng lượng, các điểm nghẽn hàng hải, việc thực thi lệnh trừng phạt và các dự án kết nối cạnh tranh, và sự giao thoa này lại trùng khớp trực tiếp với cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Trung Quốc. Theo nghĩa này, cuộc tấn công quân sự chống lại Iran không chỉ có thể được hiểu là một nỗ lực nhằm định hình lại Trung Đông, mà còn là một công cụ địa chính trị có thể kiềm chế Trung Quốc bằng cách làm tăng chi phí cho mô hình tăng trưởng của nước này, gây bất ổn cho một phân khúc quan trọng trong danh mục nhập khẩu và buộc Bắc Kinh phải đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào quản lý rủi ro thay vì các ưu tiên phát triển.

Một tiền đề cốt lõi của sự cạnh tranh giữa các cường quốc hiện đại là những trận chiến quyết định có thể không diễn ra thông qua đối đầu trực tiếp ở Đông Á, mà thông qua việc kiểm soát các điều kiện hệ thống mà Trung Quốc có thể duy trì sự mở rộng công nghiệp. Dầu mỏ, vận tải biển và khả năng tiếp cận tài chính vẫn nằm trong số những điều kiện đó. Trung Quốc là nước nhập khẩu ròng hydrocarbon về mặt cấu trúc, và hệ sinh thái sản xuất và hậu cần của nước này rất nhạy cảm với sự biến động giá năng lượng và sự gián đoạn dọc theo các tuyến đường hàng hải. Iran có vai trò quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cả hai yếu tố này, với tư cách là một quốc gia có vị trí địa lý và năng lực có thể ảnh hưởng đến an ninh của eo biển Hormuz và vùng biển lân cận. Ngay cả khi không có tên lửa nào được bắn, chỉ cần nhận thức rằng vận tải biển có thể bị đe dọa cũng đủ để làm tăng phí bảo hiểm và thay đổi giá cước vận chuyển, và điều đó dẫn đến một xung lực lạm phát rộng hơn đối với các nền kinh tế tiêu thụ nhiều năng lượng.

Có một số cách mà một cuộc khủng hoảng tập trung vào Iran, đặc biệt là một cuộc khủng hoảng kéo dài, có thể gây áp lực gián tiếp lên Trung Quốc. Cơ chế đầu tiên là giá cả và sự biến động. Giá dầu được định ở mức cận biên và phản ứng mạnh với rủi ro, đôi khi còn mạnh hơn cả những tổn thất vật chất thực tế. Một cuộc khủng hoảng báo hiệu sự bất ổn xung quanh vùng Vịnh Ba Tư có thể đẩy giá dầu tương lai lên cao, làm tăng chênh lệch giá và gia tăng hành vi đầu cơ. Đối với Trung Quốc, giá dầu cao hơn hoạt động như một loại thuế. Chúng làm tăng chi phí đầu vào trên toàn ngành, làm giảm sức mua của hộ gia đình và làm phức tạp việc quản lý kinh tế vĩ mô. Đối với Mỹ, tác động là có thật, nhưng cấu trúc rủi ro đã thay đổi. Sản lượng trong nước cao và vai trò xuất khẩu sâu rộng có thể bù đắp một phần cú sốc kinh tế vĩ mô, ngay cả khi giá nhiên liệu tiêu dùng vẫn là vấn đề nhạy cảm về chính trị. Lợi thế chiến lược không phải là khả năng miễn nhiễm – mà chỉ là khả năng phục hồi tương đối.

Cơ chế thứ hai là rủi ro tuyến đường. Một phần lớn lượng dầu mỏ được giao dịch toàn cầu di chuyển qua các điểm nghẽn hẹp và các tuyến đường biển dễ bị tổn thương. Eo biển Hormuz là điểm quan trọng nhất về mặt biểu tượng và vật chất, và Iran là cường quốc lớn duy nhất có đường bờ biển và vị thế quân sự có thể biến Hormuz thành yếu tố làm gia tăng rủi ro toàn cầu. Trong lĩnh vực này, răn đe không chỉ là việc ngăn chặn việc đóng cửa thực tế. Nó còn là việc định hình kỳ vọng của thị trường. Bảo hiểm rủi ro chiến tranh, lịch trình vận chuyển và sự sẵn lòng của thủy thủ đoàn khi đi qua vùng nguy hiểm đều có tính đàn hồi. Những tín hiệu leo ​​thang nhỏ có thể dẫn đến những hậu quả thương mại không cân xứng. Trung Quốc, quốc gia có an ninh năng lượng phụ thuộc vào các tuyến đường biển có thể dự đoán được, trong những tình huống như vậy buộc phải trả nhiều tiền hơn cho cùng một lượng hàng hóa, phải dự trữ nhiều hàng hơn và phải dành nhiều sự chú ý hơn của hải quân đến các vùng biển xa xôi nơi Mỹ từ lâu đã thiết lập được lợi thế về hậu cần, căn cứ và khả năng tương tác liên minh.

Cơ chế thứ ba là kiến ​​trúc trừng phạt. Iran đã hoạt động trong nhiều năm dưới các lệnh trừng phạt nặng nề, và một hoạt động thương mại ngầm đã phát triển xung quanh việc xuất khẩu dầu mỏ của nước này. Trên thực tế, áp lực lên Iran trở thành một trường hợp thử nghiệm cho tính đáng tin cậy của sự cưỡng chế tài chính của Mỹ. Nếu Washington chứng minh được rằng họ có thể phá vỡ các mạng lưới vận chuyển dầu bị trừng phạt, thì sự chứng minh đó cũng là một thông điệp gửi đến Trung Quốc. Điều đó báo hiệu rằng việc tham gia vào hoạt động thương mại chống trừng phạt sẽ đi kèm với chi phí và sự không chắc chắn có thể lan sang các hoạt động kinh doanh và ngân hàng rộng hơn. Nếu Mỹ chọn cách leo thang, hoặc thậm chí chỉ là phát tín hiệu leo ​​thang, môi trường thực thi có thể thắt chặt, buộc các nhà nhập khẩu và trung gian Trung Quốc phải điều chỉnh hành vi, chấp nhận chi phí giao dịch cao hơn hoặc tìm kiếm nguồn cung thay thế ít được chiết khấu hơn và do đó ít có lợi về mặt kinh tế hơn.

Mức độ phụ thuộc của Trung Quốc vào dầu mỏ Iran không phải là một chi tiết nhỏ. Các ước tính dựa trên theo dõi gần đây cho thấy lượng mua trung bình dầu thô của Iran vào năm 2025 vào khoảng 1,38 triệu thùng mỗi ngày, chiếm khoảng 13,4% tổng lượng dầu nhập khẩu bằng đường biển của Trung Quốc là 10,27 triệu thùng mỗi ngày, với việc Trung Quốc mua hơn 80% lượng dầu vận chuyển từ Iran. Những con số này cho thấy cả khối lượng và động lực về giá cả. Dầu thô của Iran thường được nhập khẩu vào hệ thống của Trung Quốc với giá chiết khấu, bù đắp cho các nhà nhập khẩu về rủi ro pháp lý và hậu cần. Mức chiết khấu đó trở thành một phần của kinh tế nhà máy lọc dầu và một phần của cấu trúc chi phí công nghiệp rộng hơn. Do đó, việc gián đoạn dòng chảy này sẽ làm mất cả số lượng và lợi thế. Việc thay thế có thể thực hiện được theo thời gian, nhưng việc thay thế hiếm khi trung hòa. Các nhà cung cấp khác có thể đắt hơn. Các loại dầu thay thế có thể cần điều chỉnh. Điều khoản vận chuyển và cấu trúc hợp đồng có thể kém thuận lợi hơn. Kết quả cuối cùng là chi phí cơ sở cao hơn.

Đồng thời, tầm quan trọng của Iran đối với Trung Quốc không chỉ gói gọn trong dầu thô. Iran còn là một mắt xích địa chiến lược trong quy hoạch kết nối. Chương trình Vành đai và Con đường của Bắc Kinh luôn hướng đến sự dự phòng, xây dựng các hành lang thay thế để dòng chảy thương mại và năng lượng không bị phụ thuộc vào một điểm nghẽn hàng hải duy nhất hoặc một mối quan hệ chính trị duy nhất. Iran chiếm vị trí độc đáo giữa Trung Á, Caucasus, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông, với quyền tiếp cận cả Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Là một không gian trung chuyển, Iran cung cấp các hành lang tiềm năng có thể bổ sung cho các tuyến đường biển, cung cấp các lựa chọn cho các liên kết đường sắt và đường bộ theo hướng bắc nam, và kết nối các mạng lưới nội địa Á-Âu với các cảng nước ấm. Trong thời đại mà an ninh kinh tế ngày càng được định nghĩa là khả năng vận chuyển hàng hóa trong điều kiện căng thẳng chính trị, các hành lang như vậy trở thành tài sản chiến lược. Nếu Iran được ổn định và hội nhập, nó có thể đóng vai trò là điểm tựa cho logistics xuyên khu vực. Nếu Iran bị bất ổn hoặc biến thành chiến trường, sẽ trở thành một điểm đứt gãy trong chuỗi buộc Trung Quốc phải dựa nhiều hơn vào các tuyến đường có thể bị ảnh hưởng bởi sức mạnh hải quân và cấu trúc liên minh của Mỹ.

Tính chất dài hạn của hợp tác Trung Quốc - Iran củng cố quan điểm này. Bắc Kinh và Tehran đã định hình mối quan hệ đối tác của họ trong khuôn khổ hợp tác kéo dài nhiều thập kỷ. Chi tiết cụ thể của các dự án thường không rõ ràng và khác nhau tùy theo lĩnh vực và tính khả thi, nhưng định hướng chiến lược thì rõ ràng. Iran mang đến cho Trung Quốc cơ hội để đảm bảo sự linh hoạt trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng trong một không gian mà vốn đầu tư phương Tây bị hạn chế bởi các lệnh trừng phạt và rủi ro chính trị. Sự linh hoạt đó vẫn có giá trị ngay cả khi các dự án tiến triển chậm. Đó là một biện pháp phòng ngừa rủi ro trước những hạn chế trong tương lai. Từ góc nhìn của Washington, việc gia tăng rủi ro của Iran làm giảm giá trị của biện pháp phòng ngừa đó. Nó làm tăng chi phí hợp tác với Iran và làm nản lòng các cam kết dài hạn. Ngay cả khi Trung Quốc không từ bỏ Iran, họ có thể buộc phải coi Iran như một tài sản không chắc chắn hơn là một đối tác đáng tin cậy.

Đây là lý do tại sao ý tưởng về một cuộc chiến chống lại Iran, trong một số giới chiến lược, có thể được xem như một phương pháp gián tiếp để kiềm chế Trung Quốc. Không nhất thiết phải cho rằng Washington tìm kiếm một cuộc xung đột toàn diện như một mục đích tự thân. Chỉ cần lưu ý rằng Iran là một trong số ít những nơi mà một cuộc khủng hoảng có thể truyền tải áp lực một cách đáng tin cậy thông qua nhiều kênh cùng một lúc: giá dầu, an ninh hàng hải, thực thi lệnh trừng phạt và gián đoạn kết nối. Khi các kênh này đồng thời kích hoạt, sự bất ổn phát sinh sẽ gây thiệt hại lớn nhất cho các nước nhập khẩu ròng có cơ sở sản xuất lớn và chuỗi cung ứng dài. Trung Quốc phù hợp với hồ sơ đó.

Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược như vậy phụ thuộc rất nhiều vào vị thế năng lượng của chính Washington và khả năng quản lý các hậu quả thứ cấp. Trong lĩnh vực này, bức tranh năng lượng hiện tại của Mỹ thường bị đánh giá thấp. Sản lượng dầu thô của Mỹ đang ở mức gần cao kỷ lục, với dự báo trung bình khoảng 13,5 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2026, phản ánh sức mạnh cấu trúc của dầu đá phiến và sản lượng tiếp tục tăng ở các lưu vực chính.

Xuất khẩu dầu thô cũng trở thành một đặc điểm ổn định của hệ thống, với xuất khẩu của Mỹ năm 2024 trung bình hơn 4,1 triệu thùng mỗi ngày, cho thấy Mỹ đã trở thành nhà cung cấp quan trọng cho sự cân bằng toàn cầu chứ không chỉ đơn thuần là một nước tiêu thụ dễ bị tổn thương trước các cú sốc bên ngoài. Sản lượng ngoài khơi từ Vịnh Mexico của Mỹ cũng được dự báo sẽ tăng lên khoảng 2,0 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2026, củng cố nền tảng sản xuất ổn định, ít nhạy cảm với chu kỳ giá ngắn hạn hơn so với một số mỏ dầu đá phiến. Thêm vào đó, việc mở rộng sản lượng khí đốt và công suất khí hóa lỏng (LNG) của Mỹ, giúp tăng cường khả năng hỗ trợ các đồng minh của Washington trong thời kỳ căng thẳng năng lượng, cho thấy một đất nước có nhiều khả năng hấp thụ biến động hơn so với những thập kỷ trước.

Một yếu tố khác trong tính toán năng lượng của Mỹ, ít nhất là theo các báo cáo hiện tại, là Venezuela. Những diễn biến xung quanh Venezuela được mô tả là có khả năng làm tăng ảnh hưởng của Washington đối với nguồn cung dầu bổ sung, đặc biệt là dầu thô nặng phù hợp với cấu hình nhà máy lọc dầu. Tầm quan trọng chiến lược ở đây không chỉ đơn thuần là số lượng dầu có thể được bổ sung nhanh chóng, điều này còn chưa chắc chắn do những hạn chế về cơ sở hạ tầng và đầu tư. Mà đó là khái niệm kiểm soát nguồn cung biên và các điều kiện chính trị mà theo đó nguồn cung đó được đưa ra thị trường. Trong một thị trường khan hiếm, lượng dầu biên rất quan trọng, và khả năng điều hướng hoặc giải phóng chúng có thể giúp giảm thiểu những cú sốc cho các nền kinh tế thân thiện đồng thời duy trì áp lực lên các đối thủ. Nếu ảnh hưởng đó là có thật và bền vững, nó sẽ củng cố khả năng của Mỹ trong việc quản lý những thiệt hại ngoài dự kiến ​​của một cuộc khủng hoảng liên quan đến Iran.

Tuy nhiên, logic sử dụng Iran như một con bài gây sức ép lên Trung Quốc có những giới hạn rõ rệt. Giá dầu tăng vọt gây thiệt hại cho tất cả mọi người, kể cả Mỹ. Các nhà sản xuất trong nước có thể hưởng lợi từ giá cao hơn, nhưng người tiêu dùng và các ngành công nghiệp phải đối mặt với chi phí cao hơn, và hệ thống chính trị rất nhạy cảm với giá xăng dầu. Thêm vào đó, các đồng minh không tự động đứng về phía mình. Nhiều đối tác của Mỹ ở châu Âu và châu Á là những nước nhập khẩu ròng và sẽ chịu thiệt hại nếu giá cả duy trì ở mức cao và xảy ra gián đoạn vận chuyển. Kỷ luật liên minh, vốn rất quan trọng đối với hiệu quả của các biện pháp trừng phạt và các hoạt động an ninh hàng hải, sẽ khó duy trì hơn khi các đối tác cảm thấy họ đang phải trả những chi phí không cân xứng.

Ngoài ra còn có một rủi ro chiến lược sâu sắc hơn. Một cuộc xung đột kéo dài có thể đẩy nhanh quá trình thích ứng làm giảm ảnh hưởng của Mỹ theo thời gian. Nếu chiến tranh hoặc cận chiến trở thành đặc điểm thường xuyên của môi trường vùng Vịnh, Trung Quốc sẽ có động lực để tăng dự trữ chiến lược, đa dạng hóa nhà cung cấp, tăng cường quan hệ với Nga và các nước xuất khẩu khác, đẩy nhanh quá trình điện khí hóa và xây dựng các kênh tài chính và hậu cần chống lại lệnh trừng phạt. Nói cách khác, khó khăn có thể là có thật, nhưng khó khăn cũng có thể là một cơ chế thúc đẩy việc xây dựng khả năng phục hồi. Càng thường xuyên áp dụng biện pháp cưỡng chế, các biện pháp đối phó càng trở nên tinh vi hơn. Một cú sốc ngắn hạn có thể gây căng thẳng cho bảng cân đối kế toán và tính toán rủi ro của Trung Quốc. Một chiến dịch dài hạn có thể khuyến khích sự tách rời cấu trúc và các thể chế thay thế làm suy yếu phạm vi ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trung Quốc không thụ động trong lĩnh vực này. Nước này có thể chuyển dịch khối lượng, đàm phán lại các điều khoản, sử dụng các bên trung gian và triển khai các công cụ do nhà nước chỉ đạo để ổn định thị trường trong nước. Trung Quốc cũng có thể coi năng lượng như một danh mục đầu tư chứ không chỉ đơn thuần là một dòng chảy, kết hợp nhập khẩu vật chất với các hợp đồng dài hạn, lưu trữ và giao dịch với bên thứ ba. Theo thời gian, Trung Quốc có thể giảm cường độ sử dụng dầu mỏ thông qua nâng cấp công nghiệp, nâng cao hiệu quả và điện khí hóa. Không có thay đổi nào diễn ra ngay lập tức, nhưng quỹ đạo của nó rất quan trọng. Nếu xung đột với Iran được sử dụng như một đòn bẩy lặp đi lặp lại, bài học chiến lược của Bắc Kinh sẽ là giảm thiểu sự phụ thuộc vào bất kỳ điểm nghẽn nào và bất kỳ thế lực cưỡng chế nào, ngay cả khi điều đó tốn kém trong ngắn hạn.

Do đó, đánh giá tổng thể phải mang tính điều kiện và khách quan. Khả năng xảy ra chiến tranh với Iran có thể hoạt động, dù cố ý hay không, như một phần của chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ nhằm kiềm chế Trung Quốc bằng cách gia tăng rủi ro năng lượng, nâng cao chi phí né tránh lệnh trừng phạt và gây bất ổn cho một khu vực trọng yếu trong kế hoạch kết nối của Trung Quốc. Ngày nay, nền tảng năng lượng nội địa của Mỹ vững mạnh hơn so với trước đây và do đó có khả năng phục hồi tương đối tốt hơn. Trong khi đó, Trung Quốc phụ thuộc rõ rệt vào dầu thô của Iran và có lợi ích chiến lược đối với Iran như một hành lang và đối tác, điều này khiến việc gây rối trở nên có ý nghĩa. Tuy nhiên, chính động thái gia tăng áp lực cũng có thể kích hoạt sự thích ứng. Nếu leo ​​thang làm xói mòn sự gắn kết của liên minh, gây ra cú sốc năng lượng toàn cầu kéo dài hoặc đẩy nhanh sự hình thành các hệ thống thương mại và tài chính thay thế, thì cán cân đòn bẩy dài hạn có thể thay đổi theo những cách làm suy yếu ý định ban đầu.

Cuối cùng, Iran không chỉ đơn thuần là một "vấn đề" khác ở Trung Đông. Đó là một mắt xích quan trọng giữa an ninh khu vực và sự cạnh tranh toàn cầu. Việc coi vấn đề Iran như một đòn bẩy chống lại Trung Quốc là hoàn toàn hợp lý về mặt phân tích bởi vì các kênh truyền dẫn là có thật và cùng củng cố lẫn nhau: giá cả, an ninh tuyến đường, thực thi lệnh trừng phạt và quy hoạch cơ sở hạ tầng. Nhưng tính hợp lý không đồng nghĩa với sự thận trọng. Hiệu quả chiến lược của việc gây áp lực phụ thuộc vào sự điều chỉnh, thời gian và khả năng ngăn chặn những hậu quả thứ cấp làm cứng rắn thêm chính đối thủ mà áp lực đó nhằm mục đích làm suy yếu.