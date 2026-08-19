UAE cắt đứt quan hệ kinh tế với Iran sau vụ tấn công tên lửa

UAE đã cáo buộc Iran phóng hai tên lửa đạn đạo về phía mình vào ngày 18/8. Ảnh RT

Vụ việc được cho là đã được Bộ Quốc phòng UAE và Cơ quan Quản lý Khủng hoảng và Thảm họa Quốc gia (NCEMA) báo cáo. Các cơ quan này không nói rõ liệu các tên lửa đang bay tới có bị bắn hạ hay không. Quân đội cho biết một quả rơi vào vùng lãnh hải của nước này, trong khi quả còn lại rơi bên ngoài.

Cuối ngày hôm đó, Bộ Quốc phòng cho biết các vật thể phóng ra dường như đã tấn công "hoạt động hàng hải". Bộ này không nêu rõ liệu các tàu bị nhắm mục tiêu có đang di chuyển trong vùng biển nội địa hay quốc tế của nước này hay không.

Ngay sau khi quân đội UAE cập nhật đánh giá về vụ tấn công bị cáo buộc, Bộ Ngoại giao nước này đã tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động thương mại và giao dịch với Iran do vụ việc này.

“Trước tình hình leo thang căng thẳng khu vực làm suy yếu hòa bình và an ninh khu vực và quốc tế, tất cả các hoạt động, giao dịch thương mại và giao dịch tài chính với Iran đều bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới”, Bộ này cho biết trong một tuyên bố.

Iran chưa đưa ra bình luận công khai nào về những cáo buộc này. Trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc chiến tranh Mỹ-Israel chống Iran, Tehran đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào quốc gia vùng Vịnh này, cáo buộc nước này cho phép lực lượng Mỹ sử dụng lãnh thổ của mình để tiến hành các cuộc tấn công.

Đài truyền hình nhà nước Iran Press TV tuyên bố rằng vụ oanh tạc mang dấu ấn của một "chiến dịch giả mạo" do Israel thực hiện.

Thời hạn 60 ngày được quy định trong bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran để đạt được thỏa thuận hòa bình đã hết hạn vào thứ Hai mà không có bước đột phá nào. Hai bên liên tục tấn công lẫn nhau trong suốt thời gian đàm phán, trong khi hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz chiến lược vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng.

Trước đó vào thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng “không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào đang diễn ra hoặc được lên kế hoạch” với Iran. Ông viết trên Truth Social: “Lệnh phong tỏa hải quân vẫn đang được duy trì đầy đủ. Eo biển Hormuz vẫn mở và hoạt động bình thường. Tất cả các thủy lôi đã được gỡ bỏ hoặc phá hủy”.

Iran khẳng định họ kiểm soát giao thông hàng hải qua tuyến đường thủy này và đã nhiều lần phát tín hiệu về kế hoạch áp đặt phí cầu đường vĩnh viễn để đảm bảo an toàn cho việc đi lại.

Hôm thứ Ba, Mohsen Rezaei, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao (SNSC) của Iran, đã nhắc lại lập trường này, cho rằng việc Washington không mở lại eo biển báo hiệu “trật tự hậu Mỹ ở Vịnh Ba Tư”.

“Khoảng cách giữa việc Mỹ không thể mở lại eo biển Hormuz và tuyên bố chủ quyền của nước này đối với eo biển lớn hơn khoảng cách 7.000 dặm giữa Washington và chính eo biển đó", Rezaei viết trên X.

Tình hình leo thang diễn ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng Mỹ đang đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa, trong khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln , hoạt động gần Iran, đang gặp phải nhiều vấn đề về bảo trì và tiếp tế. Ông Trump đã đình chỉ chiến dịch ném bom các mục tiêu của Iran gần eo biển Hormuz vào cuối tháng 7, nói rằng ông đang tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán.