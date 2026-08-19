Không qua trạm thu phí nhưng chủ xe vẫn bị trừ tiền, 6.600 đồng là tiền gì?

Một số chủ phương tiện thắc mắc vì sao có những tháng không đi qua trạm thu phí, không phát sinh giao dịch nhưng tài khoản vẫn bị thu phí hàng tháng.

Đại diện Công ty TNHH Thu phí tự động VETC cho biết khoản tiền này không phải phí qua trạm hay phí sử dụng đường bộ, mà là phí dịch vụ của ví điện tử được kết nối với tài khoản giao thông.

Theo Nghị định 119/2024 về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2025, tài khoản thu phí được chuyển đổi thành tài khoản giao thông. Tài khoản này không còn đơn thuần là nơi giữ tiền để trừ phí như trước mà được kết nối với một phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Có thể hiểu đơn giản: tài khoản giao thông là "cầu nối", còn tiền thanh toán nằm ở ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc phương thức thanh toán được liên kết.

Với hệ thống VETC, tài khoản giao thông được kết nối với Ví điện tử VETC. Với ePass, tài khoản giao thông được kết nối với Ví điện tử Viettel Money.

Theo thông tin từ đơn vị cung cấp dịch vụ, phí quản lý ví được áp dụng ở mức 6.600 đồng/tháng đối với khách hàng cá nhân và 66.000 đồng/tháng đối với khách hàng doanh nghiệp.

Theo VETC, tài khoản giao thông không phát sinh giao dịch vẫn có thể bị thu phí, nếu được liên kết với ví điện tử thuộc diện áp dụng phí. (Ảnh minh họa bằng AI)

Điểm khiến nhiều người quan tâm là khoản phí này không tính theo số lần qua trạm. Vì vậy, nếu khách hàng vẫn duy trì ví điện tử thuộc diện áp dụng phí thì dù cả tháng không đi qua trạm, không phát sinh giao dịch, vẫn có thể bị tính phí quản lý.

VETC cho biết trước đây đơn vị chưa thu khoản phí này trong giai đoạn đầu để khách hàng làm quen với phương thức thanh toán mới. Khi hệ thống phát triển, đơn vị phải duy trì hạ tầng công nghệ, kết nối với ngân hàng, xử lý và đối soát giao dịch, bảo mật dữ liệu, hỗ trợ khách hàng và vận hành hệ thống liên tục 24/7.

Ngoài ra, hiện nay chủ phương tiện cũng không nhất thiết phải duy trì tiền trong ví điện tử. Tùy hệ thống hỗ trợ, tài khoản giao thông có thể được liên kết với tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ quốc tế hoặc phương thức thanh toán khác.

Nếu không muốn tiếp tục sử dụng ví có thu phí, khách hàng có thể hủy liên kết và chuyển sang phương thức thanh toán khác. Khi đó, chính sách phí của ví cũ sẽ không còn được áp dụng và chuyển sang cơ chế của phương thức thanh toán mới.

Như vậy, 6.600 đồng và 66.000 đồng nói trên là phí duy trì dịch vụ của phương thức thanh toán, không phải phí qua trạm. Việc xe không đi qua trạm trong tháng không đồng nghĩa với việc chắc chắn không phát sinh khoản phí này nếu khách hàng vẫn duy trì liên kết ví thuộc diện thu phí.