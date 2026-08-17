Các quốc gia vùng Vịnh qua mặt Iran, tiến hành các hoạt động bí mật ở eo biển Hormuz

Bloomberg dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, tuyến đường bí mật cho các tàu chở dầu đi qua eo biển cực kỳ quan trọng này đã trở thành kênh cung ứng thiết yếu cho thị trường toàn cầu, vốn đang chuẩn bị cho tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng hơn nhiều sau khi chiến tranh bùng nổ ở Trung Đông.

Nhưng tình hình đối với các nhà sản xuất trong khu vực vẫn căng thẳng, khi các tàu thuyền tiếp tục bị tấn công ngay cả khi được tàu chiến bảo vệ.

Việc vận chuyển dầu bằng tàu con thoi đã diễn ra trong vài tháng nay, nhưng việc theo dõi chính xác lượng dầu mà các tàu "bí mật" này vận chuyển là rất khó khăn đối với cả các nhà giao dịch và nhà phân tích, vì các thủy thủ đoàn, do lo ngại về an ninh, hầu như không tiết lộ thông tin về vị trí của các tàu. Theo các nguồn tin, khối lượng vận chuyển như vậy vượt quá 4 triệu thùng mỗi ngày, nhưng những người tham gia cuộc trò chuyện không nói rõ con số chính xác là bao nhiêu - Bloomberg viết.

Theo các dữ liệu theo dõi tàu, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Iraq, Qatar và Kuwait đang vận chuyển dầu theo kế hoạch này.

Dữ liệu từ vệ tinh Sentinel-1 của Liên minh châu Âu đã xác nhận quy mô của chiến dịch. Khoảng 150 tàu, từ các tàu chở dầu khổng lồ đến các tàu chở hàng rời, đang neo đậu ngoài khơi bờ biển Oman – so với khoảng 40 tàu vào tháng Giêng. Nhiều tàu đang chờ chuyển hàng từ các tàu ra vào eo biển Hormuz với thiết bị phát tín hiệu định vị bị tắt.

Đặc biệt, công ty dầu khí quốc gia UAE Adnoc đã bán khoảng 135 triệu thùng dầu cho người mua trên toàn thế giới và thông báo về một đợt bán hàng mới.

Tuy nhiên, vận tải đường thủy tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng kể. Kể từ khi xung đột bắt đầu, 23 tàu của Adnoc đã bị tấn công, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 20 người bị thương. Các nguồn tin cho biết số vụ việc thực tế ở eo biển này cao hơn so với con số được công bố.

Ả Rập Xê Út, quốc gia trước đây ít sử dụng tàu con thoi, cũng đang cho thấy dấu hiệu tăng cường các hoạt động này ở Vịnh Ba Tư do mối đe dọa ngày càng tăng đối với hoạt động vận chuyển hàng hải ở Biển Đỏ từ lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen.

Tuần trước, hai tàu đã bốc dỡ dầu tại trung tâm xuất khẩu khổng lồ Ras Tannoura của Ả Rập Xê Út, trong khi công ty vận tải dầu quốc gia Bahri đã tập trung 16 siêu tàu chở dầu với tổng sức chứa 38 triệu thùng ngoài khơi bờ biển Oman và đang chờ đón thêm ba tàu nữa.