Đức bác ý tưởng đưa quân tới Ukraine

Ngày 1-9, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thẳng thừng bác bỏ phát biểu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về kế hoạch đưa quân tới Ukraine, cho rằng bà không có thẩm quyền để bàn về vấn đề này.

“Đó là những điều không thể đem ra thảo luận khi chưa ngồi vào bàn với tất cả các bên có tiếng nói. Liên minh châu Âu hoàn toàn không có thẩm quyền trong việc triển khai binh sĩ” - ông Pistorius nhấn mạnh.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn của tờ Financial Times hôm 31-8, bà von der Leyen nói rằng châu Âu đang xây dựng “kế hoạch khá chi tiết” nhằm đưa hàng chục nghìn binh sĩ đa quốc gia tới Ukraine trong vai trò bảo đảm an ninh hậu xung đột.

Theo bà Leyen, nỗ lực này sẽ được Mỹ hậu thuẫn về phương diện chỉ huy, kiểm soát, tình báo và giám sát.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG ĐỨC

Ở một diễn biến liên quan, Điện Elysee (Văn phòng tổng thống Pháp) cho biết Paris sẽ chủ trì một cuộc họp trực tuyến với khoảng 30 quốc gia vào ngày 4-9 nhằm rà soát các nỗ lực hỗ trợ an ninh cho Ukraine nếu một thỏa thuận hòa bình đạt được.

Cuộc họp ngày 9-4 tới sẽ rà soát những kế hoạch gần đây của các tổng tham mưu trưởng, theo hãng tin Reuters.

Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao rằng cuộc họp cũng sẽ nhấn mạnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng kể từ sau cuộc gặp giữa ông Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15-8, chưa có tiến triển nào trong việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky dự kiến sẽ đến thủ đô Paris của Pháp vào ngày 4-9, dù ở giai đoạn này phần lớn các nhà lãnh đạo sẽ tham gia trực tuyến. Hiện chưa rõ Mỹ có tham dự hay không, song các nhà ngoại giao cho biết Washington ít nhất sẽ được thông báo sau đó nếu nước này không dự.

Từ tháng 2, Pháp và Anh đã lập ra “liên minh tự nguyện” để bàn về đóng góp quân sự cho Ukraine trong trường hợp có thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng.

Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, các nỗ lực này bị đình trệ. Nguyên nhân là nhiều chính phủ cho rằng bất kỳ vai trò quân sự nào của châu Âu ở trong hoặc quanh Ukraine đều cần có sự bảo đảm an ninh từ Mỹ làm chỗ dựa.

Song, theo giới quan sát, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy chính quyền Tổng thống Trump sẵn sàng đưa ra sự bảo đảm đó.