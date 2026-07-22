Houthi cấm tàu thuyền Saudi Arabia sử dụng Biển Đỏ

Thông điệp của tổ chức Houthi, được phát trên sóng FM và được CNN thu thập, cho biết rằng do “cuộc bao vây liên tục đối với người dân Yemen…, chúng tôi cảnh báo tất cả các tàu thuộc về Saudi Arabia phải đi qua […] và Vịnh Aden”.

Một tàu chở hàng trên Biển Đỏ. Ảnh: Cục Truyền thông Houthi.

Thông điệp dài 29 giây bằng tiếng Anh kết luận: “Trong trường hợp không tuân thủ quyết định của lực lượng vũ trang Yemen, những tàu đó sẽ là mục tiêu của chúng tôi”.

Lực lượng Houthi đã tuyên bố phong tỏa đường biển vào hôm 20/7 - điều này đã bị Saudi Arabia lên án. Theo Marisks, một cơ quan an ninh hàng hải của Hy Lạp, cảnh báo này đánh dấu “sự leo thang đáng kể của môi trường đe dọa hàng hải khu vực, mở rộng cuộc đối đầu từ áp lực hàng không và chính trị sang lĩnh vực hàng hải”.

Marisks cho biết: “Nếu lực lượng Houthi quyết định thực thi lệnh cấm vận bằng quân sự, các mục tiêu ban đầu có khả năng nhất sẽ là các tàu do các bên của Saudi Arabia trực tiếp sở hữu, vận hành hoặc kiểm soát”. Hãng Reuters đưa tin hôm 21/7 rằng lực lượng Houthi cũng đã gửi email cho các công ty vận tải biển, cảnh báo họ không được bốc dỡ hàng hóa tại các cảng của Saudi Arabia, vì hoạt động như vậy có thể dẫn đến việc họ bị nhắm mục tiêu “ở bất kỳ địa điểm nào”.

Biển Đỏ đã trở thành một cửa ngõ quan trọng cho dầu mỏ của Saudi Arabia thông qua cảng Yanbu kể từ khi eo biển Hormuz bị đóng cửa do xung đột giữa Iran và Mỹ.

Theo nhóm tình báo hàng hải Kpler, đã có 209 vụ vượt qua điểm nghẽn Bab al-Mandeb ở phía nam Biển Đỏ được xác nhận từ ngày 15 đến 19/7. Lực lượng Houthi trước đây đã tấn công các tàu trong khu vực này.

Bab al-Mandeb kết nối châu Âu và châu Á thông qua một trong những tuyến đường vận chuyển nhộn nhịp nhất thế giới. Gần 15% thương mại hàng hải toàn cầu đi qua eo biển này. Theo ước tính của ngành, các gián đoạn vận chuyển trước đây từ năm 2023 -2025 đã gây thiệt hại khoảng 20 tỷ USD/năm.