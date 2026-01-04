Tướng Mỹ hé lộ chi tiết chiến dịch đột kích dinh tổng thống Venezuela

Tướng Dan Caine - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Mar-a-Lago cùng Tổng thống Donald Trump ngày 3/1, tướng Caine cho biết nhiệm vụ này là kết quả hợp tác giữa tất cả các nhánh của quân đội và các cơ quan tình báo, đòi hỏi nhiều tháng chuẩn bị.

Quá trình chuẩn bị bao gồm việc theo dõi ông Maduro để “hiểu cách ông ấy di chuyển, nơi ông ấy sống, đi lại, ăn gì và mặc gì”, ông Caine nói.

Báo chí Mỹ trước đó đưa tin CIA đã cài một nhóm nhỏ vào Venezuela từ mùa hè năm 2025, để theo dõi sát sao các hoạt động của ông Maduro.

Rạng sáng 3/1, hơn 150 máy bay đã cất cánh từ 20 căn cứ khác nhau trên đất liền và trên biển khắp Tây bán cầu. Trong số đó có các trực thăng chở lực lượng xâm nhập Venezuela bay ở độ cao chỉ cách 30m so với mặt nước biển.

Các trực thăng, được yểm trợ bởi một loạt cuộc không kích, đến khu nhà của ông Maduro vào khoảng 1 giờ sáng (giờ địa phương). Tướng Caine cho biết, nỗ lực bắt giữ Tổng thống Maduro và phu nhân gây ra một cuộc giao tranh, khi lực lượng Mỹ bị tấn công. Phi đội trực thăng rời khỏi Venezuela khoảng 3h29 phút sáng.

Sau đó, ông Maduro và phu nhân bị đưa lên tàu USS Iwo Jima để đến New York chịu xét xử.

"Nếu sự cố xảy ra trong cỗ máy hoạt động trơn tru này sẽ gây nguy hiểm cho toàn bộ nhiệm vụ, và thất bại không bao giờ là lựa chọn đối với lực lượng liên hợp của Mỹ", tướng Caine nói.

Ông cũng cho biết, 1 máy bay của Mỹ đã bị trúng đạn trong chiến dịch nhưng vẫn hoạt động bình thường trong suốt nhiệm vụ.

“Một trong những máy bay của chúng tôi đã bị trúng đạn, nhưng vẫn có thể bay được, và như tổng thống đã nói trước đó, tất cả các máy bay của chúng tôi đều trở về căn cứ an toàn. Chiếc máy bay đó vẫn có thể bay trong suốt phần còn lại của nhiệm vụ, khi chiến dịch diễn ra tại khu phức hợp”, ông Caine cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của các đội tình báo trong việc hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

“Các đội tình báo trên không và trên mặt đất của chúng tôi đã cung cấp thông tin cập nhật theo thời gian thực cho lực lượng thực địa, đảm bảo các lực lượng có thể di chuyển an toàn trong môi trường phức tạp mà không gặp rủi ro không cần thiết”, ông nói.

Vị tướng cho biết thêm rằng lực lượng Mỹ gặp phải sự kháng cự khi rút khỏi Venezuela.

“Đã có nhiều cuộc giao tranh khi lực lượng bắt đầu rút khỏi Venezuela”, ông nói.

Ông cho biết thêm, lực lượng Mỹ sẽ vẫn ở lại khu vực sau chiến dịch ở Venezuela.

“Khi chúng tôi đứng đây sáng nay, lực lượng của chúng ta vẫn đang ở trong tình trạng sẵn sàng cao độ tại khu vực, chuẩn bị thể hiện sức mạnh, tự vệ và bảo vệ lợi ích của chúng ta trong khu vực”, ông nói.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông Maduro đã nhận được “nhiều lời đề nghị rất, rất, rất hào phóng” để từ bỏ quyền lực, nhưng thay vào đó lại “chọn cách hành xử chơi đùa”.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng Tổng thống Trump, ông Rubio nói rằng nhà lãnh đạo Venezuela đã có “nhiều cơ hội để chuyển đến nơi khác”.

“Thay vào đó, ông ta muốn đóng vai kẻ mạnh”, ông Rubio nói.