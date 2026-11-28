Chuẩn đô đốc Shahram Irani - Tư lệnh Hải quân Iran. Ảnh: Tasnim.

Phát biểu tại buổi cầu nguyện thứ Sáu 27/11 ở Tehran, Chuẩn đô đốc Shahram Irani cho biết các đồng đội của ông đã xác định chính xác cấu trúc chỉ huy trung tâm của Mỹ và tàu sân bay Abraham Lincoln ngay từ đầu cuộc chiến của Mỹ - Israel nhằm vào Iran.

Sau đó, họ phóng quả tên lửa đầu tiên chưa từng được thử nghiệm trong chiến đấu trước đó, tấn công "trận chiến trọng điểm của kẻ thù" - ông tuyên bố.

Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu - vị chỉ huy nói thêm.

Chuẩn đô đốc Irani lưu ý rằng Mỹ đã quay sang các cảng của các nước láng giềng để yêu cầu hỗ trợ chuyển thương binh và các binh sĩ tử trận lên bờ, cũng như tiến hành điều trị y tế và sửa chữa. Ông nói rằng, những biện pháp này nhằm mục đích giúp phía Mỹ tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu đã định bên trong Iran.

Đề cập đến việc tăng cường năng lực tác chiến của Hải quân Iran, vị chỉ huy cho biết kể từ thời điểm đó, lực lượng hải quân Iran không chỉ nâng cấp hệ thống của mình trên nhiều lĩnh vực mà còn luôn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.

Ông cho biết Hải quân đang theo dõi mọi động thái của đối phương và sẽ phản ứng kịp thời trước bất kỳ hành động hoặc mục tiêu nào mà đối phương theo đuổi.

Chuẩn đô đốc Irani cũng mô tả tình hình hiện tại của đối phương trong khu vực, cho rằng mặc dù đã triển khai tất cả nguồn lực và khả năng của mình, nhưng họ đã bỏ rơi các đại dương và bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz.

Ông tuyên bố: “Bất kể phương tiện nào được đưa vào, dù có người lái hay không người lái, trên biển hay trên không, đều không thể đưa được dù chỉ một con tàu vượt qua eo biển Hormuz”.

Vị chỉ huy cho biết, hiện tại Mỹ đang trong tình trạng tuyệt vọng, từ phi công, binh lính đến các chỉ huy, họ không biết mình đang bị tấn công ở đâu, như thế nào hay bằng phương tiện gì.

Ông nói rằng người dân Iran và Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ tự hào về việc đánh đuổi đối phương không chỉ khỏi vùng Vịnh Ba Tư mà còn khỏi Tây Á "một cách vĩnh viễn".