2 tàu sân bay Mỹ ở biển Ả Rập, các tín hiệu quân sự mới cảnh báo nguy cơ leo thang cuộc chiến Mỹ - Iran

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cáo buộc hôm thứ Năm 15/10 rằng Iran đã nhắm mục tiêu vào ít nhất 24 tàu thương mại gần eo biển Hormuz trong khoảng thời gian 2 tuần, trong bối cảnh hai tàu sân bay Mỹ đang hoạt động ở biển Ả Rập và quan chức cả hai bên liên tục đưa ra những cảnh báo công khai về khả năng bùng phát trở lại các hành động quân sự quy mô lớn.

Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), một tổ chức thuộc Hải quân Hoàng gia Anh chuyên theo dõi an toàn hàng hải thương mại, đã ghi nhận thêm ít nhất 7 sự cố từ thứ Hai đến thứ Tư.

ISW cho biết các cuộc tấn công cho thấy Iran vẫn giữ được năng lực tấn công tàu thuyền bất chấp các đợt không kích của Mỹ vào cơ sở hạ tầng quân sự của nước này.

ISW dẫn lời một quan chức quân sự Mỹ nói rằng lực lượng hải quân Iran đã thích ứng bằng cách sử dụng xuồng nhỏ và lực lượng trinh sát quan sát để xác định vị trí tàu thuyền sau khi hệ thống radar của họ bị thiệt hại nặng nề.

Tại Tehran, các quan chức quân sự cấp cao đã đưa ra những lời cảnh báo trong những ngày gần đây. Tướng Mostafa Izadi, phó tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), phát biểu vào hôm thứ Năm rằng Iran "đang tiến lên mạnh mẽ và sẵn sàng thực hiện những chiến dịch uy lực nhất."

Trước đó, Người phát ngôn IRGC Hossein Mohibi cho biết, một cuộc chiến mới chống lại Iran "sẽ là điều phi lý đối với nước Mỹ" nhưng "khả năng xảy ra một xung đột như vậy hoàn toàn tồn tại."

Tư lệnh Hải quân Iran Amir Hatami tuyên bố lực lượng vũ trang đã sẵn sàng cho "bất kỳ trận chiến nào" và cảnh báo rằng mọi đợt tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran sẽ dẫn đến các đợt đáp trả tương ứng nhắm vào các mục tiêu của Israel và các đồng minh.

Mohsen Rezaei, thư ký Hội đồng Đồng minh An ninh Quốc gia Tối cao, trả lời Press TV hôm Chủ nhật rằng các mục tiêu của Mỹ bao gồm trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng AI sẽ "nằm trong tầm bắn" nếu các hành động quân sự tái diễn, đồng thời mô tả phản ứng ngoại giao mới nhất của Washington là chưa đủ.

Washington tăng cường lực lượng hải quân

Viện Hải quân Mỹ xác nhận vào hôm thứ Ba rằng các tàu sân bay George Washington và George HW Bush đang hoạt động ở biển Ả Rập.

Sự xuất hiện đồng thời của hai tàu sân bay này mang ý nghĩa quan trọng, dù bản thân điều đó không nhất thiết là tín hiệu cho một chiến dịch sắp diễn ra nếu xét theo chu kỳ luân chuyển tàu sân bay thông thường.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố hình ảnh một chiếc F-15E đang được tiếp nhiên liệu trên không bởi máy bay KC-135 trên bầu trời Trung Đông, các hoạt động bay từ tàu George Washington, và một chiếc F-35B đang cất cánh từ tàu tấn công đổ bộ Boxer.

CENTCOM cũng cho biết tính đến ngày 5/10, lực lượng Mỹ đã thay đổi tuyến đường của 130 tàu thương mại thuộc phạm vi phong tỏa hải quân đối với Iran. Con số này hoàn toàn do phía quân đội Mỹ cung cấp và chưa được xác minh độc lập.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn đầu tháng này cho biết việc gia tăng các đợt không kích chống lại Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11 là điều có thể xảy ra, mặc dù ông từ chối tiết lộ chi tiết về bất kỳ kế hoạch quân sự nào.

Khi được hỏi về các báo cáo rằng chính quyền của ông đang cân nhắc tái sử dụng GBU-43/B - loại bom nhiên liệu không khí hạng nặng, còn được gọi là "mẹ của các loại bom" - ông Trump không bác bỏ ý tưởng này.

Ông cũng đề cập rằng các cuộc đàm phán giải phóng hạt nhân trong tương lai với Iran có sự tham gia của Nga và Trung Quốc là điều có thể diễn ra.

Tài khoản theo dõi chuyến bay chuyên dụng IntelSky đưa tin vào hôm thứ Tư rằng các chuyến bay tiếp nhiên liệu của Không quân Mỹ trong khu vực trong 14 ngày đầu tháng 10 đã cao hơn khoảng 50% so với tỷ lệ trung bình hàng ngày ghi nhận trong tháng 9.

Hôm 1/10, các nguồn tin cho biết quân đội Mỹ đang gửi khoảng 9.000 binh sĩ và thủy thủ đến khu vực cùng nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và nhóm sẵn sàng đổ bộ tập trung xung quanh tàu Makin Island.

Một quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ với AP rằng đợt triển khai này có thể nâng tổng số thủy thủ và Lính thủy Đánh bộ Mỹ trong khu vực lên trên 20.000 người. Tính đến thứ Tư, tàu Theodore Roosevelt vẫn chưa tới biển Ả Rập, theo Viện Hải quân.

Kênh 12 của Israel đưa tin vào hôm thứ Năm dẫn lời các nguồn tin an ninh rằng các nước phương Tây đã phát hiện các chuyển động quân sự mới và bất thường bên trong Iran, nhưng những sự kiện hiện tại không nhất thiết yêu cầu phải phản ứng quân sự ngay lập tức.

Kênh này cũng đưa tin rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thảo luận về những diễn biến mới nhất.