Trung Quốc và Nga phối hợp hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Trong cuộc làm việc diễn ra tại Bắc Kinh, ông Trác Tuấn cho biết tình hình Trung Đông hiện tiếp tục căng thẳng, những tác động lan tỏa ngày càng rõ rệt và được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm. Ông nhấn mạnh Trung Quốc và Nga với tư cách là Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đều có chung quan điểm ủng hộ ngừng bắn, chấm dứt xung đột và khởi động đàm phán. Do đó, Trung Quốc và Nga cần chung tay bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế, cùng phối hợp thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng khu vực.

Đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông gặp Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov. Ảnh Bộ ngoại giao Trung Quốc

Về phía Nga, Đại sứ Igor Morgulov bày tỏ lo ngại sâu sắc trước việc tình hình Trung Đông liên tục leo thang. Ông khẳng định Nga sẵn sàng tăng cường điều phối với Trung Quốc, nỗ lực hết sức nhằm thúc đẩy ngừng chiến, duy trì hòa bình và ổn định lâu dài cho khu vực.

Trước đó một ngày (25/3), ông Trác Tuấn cũng đã có cuộc gặp tập thể với các Đại sứ các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) tại Trung Quốc. Tại cuộc gặp, ông nhấn mạnh những diễn biến xung đột hiện nay đang đe dọa nghiêm trọng tới an ninh và ổn định của toàn khu vực Trung Đông.

Những động thái ngoại giao này diễn ra trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, cộng đồng quốc tế tăng cường kêu gọi các bên kiềm chế và trở lại bàn đàm phán. Trung Quốc và Nga, với vai trò là hai cường quốc có ảnh hưởng tại khu vực, đang thể hiện nỗ lực phối hợp nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho các điểm nóng.