Trung Quốc muốn liên lạc chặt chẽ với Nga để bảo vệ lợi ích của cả hai nước

Tuyên bố của Ngoại trưởng Vương Nghị được đưa ra tại cuộc gặp ông Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Nga, tại Bắc Kinh nhân dịp ông đang có chuyến thăm Trung Quốc để tiến hành trao đổi chiến lược giữa hai nước theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tại Bắc Kinh ngày 01/02. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

Ông Vương Nghị nhận định, thế giới hiện đang ngày càng trải qua nhiều biến động và bất ổn hơn, trật tự quốc tế và các chuẩn mực quan hệ quốc tế thời hậu Thế chiến II bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thế giới đang đối mặt với nguy cơ hiện hữu quay trở lại “luật rừng”.

Ông cho rằng, Trung Quốc và Nga, với tư cách là các nước lớn và ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hành chủ nghĩa đa phương đích thực, bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc là hạt nhân, ủng hộ một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự, toàn cầu hóa kinh tế phổ quát bao trùm, thúc đẩy việc xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc và Nga là hai nước láng giềng lớn nhất và đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới, hai bên cần duy trì liên lạc chặt chẽ trong các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ song phương, tăng cường ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi, bảo vệ lợi ích riêng và lợi ích chung của cả hai nước.

Về phần mình, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Shoigu cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình toàn cầu biến động bất ngờ, các điểm nóng an ninh liên tục xuất hiện. Moscow sẵn sàng cùng với Bắc Kinh tiếp tục kiên định ủng hộ lẫn nhau, thắt chặt hợp tác song phương và tăng cường hợp tác trong các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và BRICS, cùng nhau duy trì xu thế phát triển cao của quan hệ Nga-Trung và thúc đẩy xây dựng một thế giới đa cực công bằng và hợp lý hơn cũng như một cấu trúc an ninh không thể chia cắt ở lục địa Á-Âu.

Cuộc gặp giữa ông Vương Nghị và ông Shoigu diễn ra chỉ 2 tháng sau cuộc hội ngộ khi đồng chủ trì vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung Quốc-Nga lần thứ 20 tại Moscow vào ngày 2/12/2025, nơi hai bên đã có các cuộc trao đổi toàn diện và sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan đến lợi ích an ninh chiến lược của hai nước, đạt được các đồng thuận mới và tăng cường lòng tin chiến lược, đồng thời tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn hợp tác song phương.