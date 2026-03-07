Tổng thống Nga - Iran điện đàm giữa lúc căng thẳng ở Trung Đông

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. (Ảnh: Điện Kremlin)

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm hôm 6/3, trong đó hai bên “nhất trí tiếp tục liên lạc thông qua nhiều kênh khác nhau”, Điện Kremlin cho biết.

Hãng thông tấn nhà nước Iran Fars đưa tin, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ lời chia buồn về sự ra đi của Lãnh tụ Tối cao Iran, và “nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch ở Trung Đông, quay trở lại con đường giải quyết xung đột bằng chính trị và ngoại giao càng sớm càng tốt”.

Theo Fars, ông Putin cũng nói với ông Pezeshkian, rằng Nga đang “liên lạc thường xuyên” với lãnh đạo các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh.