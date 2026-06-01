Trung Quốc nêu lý do trục xuất phóng viên của New York Times

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc trục xuất một phóng viên của tờ New York Times, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm chiều 1/6 tuyên bố, tờ báo này đã tạo diễn đàn cho chính quyền Đài Loan lan truyền về độc lập của hòn đảo và ngang nhiên gọi Đài Loan là một “quốc gia”, đây là điều mà Trung Quốc kiên quyết phản đối. Ông yêu cầu tờ New York Times “sửa chữa sai lầm”.

Về trường hợp phóng viên bị trục xuất, người phát ngôn cho biết, phóng viên này có “hồ sơ rõ ràng về việc gian dối để được phỏng vấn” trong thời gian làm việc tại Trung Quốc, vi phạm “Điều lệ về phỏng vấn của các hãng thông tấn thường trú nước ngoài và nhà báo nước ngoài” của nước này, do vậy Bắc Kinh đã thu hồi giấy phép cư trú của phóng viên này theo luật định.

Trước đó, ngày 29/5, tờ New York Times đưa tin, Vivian Wang, phóng viên thường trú của tờ này tại Bắc Kinh, đã bị yêu cầu rời khỏi Trung Quốc hồi tháng 2 năm nay, nhằm đáp trả cuộc phỏng vấn video mà tờ này thực hiện với lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức hồi cuối năm ngoái. Để trả đũa, chính phủ Mỹ sau đó đã thu hồi thị thực của một phóng viên Tân Hoa xã đang làm việc tại Mỹ.

Trước hành động của Washington, ông Lâm Kiếm tuyên bố “kiên quyết phản đối” việc Mỹ lấy cớ “đối đẳng” để “đàn áp chính trị” nhà báo Tân Hoa xã đang làm việc hợp pháp tại Mỹ.

Người phát ngôn Lâm Kiếm. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc

“Sự đúng sai, ngọn ngành trong các vấn đề truyền thông giữa Trung Quốc và Mỹ là hết sức rõ ràng, nguyên nhân gốc rễ nằm ở sự khiêu khích đơn phương và việc chính trị hóa các vấn đề truyền thông của phía Mỹ”.

Theo người phát ngôn Lâm Kiếm, những năm gần đây, Trung Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi về thị thực cho nhiều nhà báo Mỹ đến nước này, trong khi đơn xin đến Mỹ tác nghiệp của các nhà báo Trung Quốc hiếm khi được chấp thuận. Ông yêu cầu Washington nghiêm túc thực hiện đồng thuận đạt được giữa hai bên về vấn đề truyền thông và có những hành động cụ thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà báo Trung Quốc đang làm việc và sinh sống bình thường tại Mỹ.