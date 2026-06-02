Mỹ và Iran lại tiếp tục đối đầu quân sự nguy hiểm

Truyền thông khu vực dẫn một số nguồn tin Mỹ chiều 1/6 cho biết, 4 nhân viên người Mỹ và 3 nhà thầu dân sự đã bị thương trong cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Iran vào căn cứ không quân Mỹ đặt tại Kuwait. Đây là thương vong đầu tiên được ghi nhận tại Kuwait cũng như với toàn lực lượng Mỹ tại vùng Vịnh, kể từ khi Washington và Tehran đạt được lệnh ngừng bắn ngày 8/4.

Thông tin được công bố ngay sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tập kích căn cứ không quân Mỹ được sử dụng để tấn công mục tiêu Iran trên đảo Sirik ở vịnh Ba Tư hồi sáng sớm 1/6. IRGC đồng thời cảnh báo sẽ lập tức đáp trả thảm khốc với mọi hành vi gây hấn mới của Mỹ.

UAV Iran. Ảnh: Quân đội Iran

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) tuyên bố lực lượng Mỹ trong hai ngày 30 và 31/5, đã triển khai các cuộc tấn công tự vệ nhằm vào hệ thống radar và trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Iran trên đảo Garuk và đảo Qeshm ở gần eo Hormuz. CNETCOM khẳng định, chiến dịch tập kích nhằm đáp trả các hành động gây hấn của Tehran, trong đó có vụ phòng không Iran bắn rơi chiếc máy bay không người lái MQ-1 Predator của lực lượng Mỹ trên vùng trời quốc tế.

Trong bối cảnh đàm phán ngoại giao bế tắc, các cuộc đụng độ liên tiếp trên thực địa giữa lực lượng Mỹ và Iran, khiến lệnh ngừng bắn mong manh giữa hai bên đối mặt nguy cơ đổ vỡ cận kề. Nhiều chuyên gia khu vực cảnh báo, trong trường hợp ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại, cơ hội vãn hồi một thỏa thuận đình chiến mới là cực kỳ thách thức, do hai bên sẽ đẩy mạnh tấn công để giành lợi thế cũng như chứng minh chiến thắng của mình trước đối phương.