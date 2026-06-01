Trùm bất động sản Trung Quốc bị bắt cóc, tra tấn đến chết ở Campuchia

Người dân địa phương phát hiện thi thể người đàn ông nước ngoài trong chiếc ôtô không khóa tại khu đất trống thuộc quận Dangkor, Phnom Penh hôm 30/5. Lực lượng chức năng cùng chuyên gia pháp y sau đó tới hiện trường để khám nghiệm tử thi, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân tử vong.

Tại hiện trường, họ phát hiện nhiều tang vật đáng ngờ bên trong và ngoài xe, gồm hai con dao, khăn giấy và băng keo đều dính máu, dây rút nhựa, gối, tất cùng số lượng lớn chai nước khoáng.

Lực lượng chức năng tại hiện trường phát hiện thi thể trùm bất động sản Trung Quốc ở Phnom Penh, Campuchia ngày 30/5. Ảnh: CC Times

Kết quả khám nghiệm pháp y cho thấy nạn nhân bị nhiều vết thương nghiêm trọng, gồm vết rách ở đầu do bị đánh bằng lực mạnh, nhiều vết bầm tím trên mặt và cổ, mắt tụ máu, cùng các dấu vết bị đánh đập và trói trên tay chân và thân.

Chuyên gia pháp y bước đầu xác định nguyên nhân tử vong là ngạt thở. Nạn nhân bị đánh đập, đâm bằng hung khí và chịu nhiều hành vi bạo lực trước khi chết. Đây được xác định là vụ giết người có mưu tính.

Theo báo cáo điều tra sơ bộ, nạn nhân là Yang Weixin, 53 tuổi, người Trung Quốc, chủ một công ty bất động sản và sống trong tòa chung cư thuộc quận Chroy Changvar.

Vợ nạn nhân khai với cảnh sát rằng chồng bà mất tích vào tối 29/5. Khi kiểm tra camera an ninh tại bãi đỗ xe của khu căn hộ, hình ảnh ghi lại lúc 20h16 cho thấy ba người đàn ông chưa rõ danh tính đã cưỡng ép bắt cóc ông rồi đưa đi bằng ôtô.

Đến 3h ngày 30/5, bà nhận được tin nhắn từ chồng nói rằng những kẻ bắt cóc đang đòi khoản tiền chuộc 2 triệu USD. Ông tiếp tục gửi tin nhắn đến 8h47 sáng cùng ngày và tin nhắn cuối cùng có nội dung "thế là hết".

Khoảng 11h30, bà nhận được cuộc gọi từ cảnh sát thông báo chồng mình đã bị sát hại.

Chiếc xe có thi thể trùm bất động sản Trung Quốc tại hiện trường. Ảnh: Khmer Times

Người vợ cũng cho biết chồng bà từng xảy ra tranh chấp nợ nần với một người đàn ông Trung Quốc từ năm 2014, sau thương vụ kinh doanh thất bại. Năm ngoái, người này tiếp tục đến nhà yêu cầu trả nợ và mâu thuẫn giữa hai bên đã kéo dài nhiều năm.

Cảnh sát đang điều tra liệu vụ bắt cóc và sát hại này có liên quan đến tranh chấp làm ăn nói trên hay không.