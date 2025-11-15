Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản về “cái giá không thể chịu đựng nổi”

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc vào ngày 31/10/2025. Ảnh: Reuters.

Gần đây, tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nói rằng việc Trung Quốc đại lục dùng vũ lực với Đài Loan có thể bị coi là “tình huống đe dọa sự tồn vong” của Nhật Bản. Bà ám chỉ khả năng Tokyo viện dẫn quyền phòng vệ tập thể và can thiệp quân sự vào eo biển Đài Loan.

Theo PLA Daily, phát biểu này của bà Takaichi đã vi phạm nguyên tắc “Một Trung Quốc”, những nguyên tắc đã được xác lập trong bốn văn kiện chính trị Trung – Nhật, cũng như các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế. Bài xã luận nhấn mạnh “đây là hành vi can thiệp rõ ràng vào công việc nội bộ của Trung Quốc, thách thức lợi ích cốt lõi của Bắc Kinh”.

PLA Daily đề cập việc Nhật Bản đang “thách thức trật tự sau Thế chiến II” và “gây tổn hại nặng nề đến quan hệ song phương”. Tokyo phải lập tức sửa chữa và rút lại các phát biểu, nếu không “mọi hậu quả phát sinh sẽ do phía Nhật Bản gánh chịu”, bài xã luận có đoạn viết.

Trung Quốc nhấn mạnh hai nước là láng giềng gần gũi và sự ổn định, phát triển lâu dài của quan hệ song phương phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước và cộng đồng quốc tế. Về vấn Đài Loan, bài xã luận cho rằng đây là vấn đề nội bộ của Bắc Kinh và không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Theo PLA Daily, bà Takaichi là lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên kể từ năm 1945 liên hệ vấn đề Đài Loan với “lợi ích an ninh” của Nhật Bản. Điều này được cho là phản ánh sự thay đổi lập trường của Tokyo theo hướng cứng rắn hơn.

“8 thập kỷ trước, Trung Quốc đã chiến đấu suốt 14 năm và đánh bại Nhật Bản. Hiện tại, nếu Nhật Bản can thiệp quân sự vào eo biển Đài Loan, Trung Quốc sẽ đáp trả cứng rắn”, bài xã luận nhấn mạnh.

“Nếu Nhật Bản không rút kinh nghiệm từ lịch sử và can thiệp vào tình hình eo biển Đài Loan, Tokyo sẽ tự đùa với lửa và phải trả cái giá không thể chịu đựng nổi”, bài xã luận đăng trên PLA Daily cảnh báo.