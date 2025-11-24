Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản kiểm tra lực lượng trên đảo tiền tiêu gần Đài Loan giữa căng thẳng với Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi (giữa) kiểm tra lực lượng trên các đảo tiền tiêu gần Đài Loan. Ảnh: Defence-Blog.

Chuyến thị sát của ông Koizumi diễn ra trong bối cảnh quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc – Nhật Bản leo thang kể từ đầu tháng này.

Tại cuộc họp báo bất ngờ ở căn cứ trên đảo Yonaguni, ông Koizumi cho biết mục đích của chuyến đi là để nắm tình hình thực tế ở cả hai điểm đồn trú.

“Hôm nay, tôi kiểm tra đơn vị GSDF tại căn cứ Ishigaki và Yonaguni, và đã hiểu rõ hơn điều kiện thực tế của các quân nhân”, ông nói, đồng thời chia sẻ: “Dù làm việc trong môi trường khắc nghiệt, nắng gắt và dễ bị ảnh hưởng bởi muối biển, mỗi thành viên vẫn giữ tinh thần cao, duy trì trạng thái sẵn sàng để bảo vệ Nhật Bản. Với tôi, việc trực tiếp động viên họ là điều rất có ý nghĩa”.

Trong thông điệp đăng tải trước đó, ông Koizumi cho biết: “Tại căn cứ Ishigaki, tôi đã trò chuyện với từng thành viên trong đơn vị và được giới thiệu về trang bị tại đây. Tinh thần cao, những cái bắt tay chắc chắn và sự tin cậy là điều tôi nhận thấy từ họ. Tôi rất tự hào về những người miệt mài huấn luyện với sự tập trung và trách nhiệm như vậy”.

Đảo tiền tiêu Ishigaki và Yonaguni là nơi Nhật Bản đặt căn cứ quân sự gần Đài Loan nhất. Các căn cứ này có vai trò quan trọng trong giám sát tình hình tại eo biển Đài Loan.

Khi được hỏi về kế hoạch triển khai đơn vị tên lửa đất đối không tầm trung trên đảo Yonaguni, nơi cách đảo Đài Loan khoảng 110 km, ông Koizumi nói: “Đơn vị tên lửa đất đối không tầm trung dự kiến được triển khai là để bảo đảm an toàn cho hòn đảo. Sự hiện diện của đơn vị sẽ giúp giảm khả năng xảy ra tấn công vũ trang nhằm vào Nhật Bản”.

Ông Koizumi cũng nhấn mạnh rằng “những lo ngại về việc triển khai sẽ làm tăng căng thẳng khu vực là không phù hợp”. Công tác chuẩn bị triển khai đơn vị tên lửa đối không tầm trung đang được tiến hành. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết người dân sẽ được thông báo khi thời điểm cụ thể được xác định.

Trước câu hỏi về vai trò của đảo Yonaguni nếu xảy ra tình huống liên quan Đài Loan, ông Koizumi từ chối bình luận về giả định, song nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe trực tiếp các đơn vị đang phục vụ trên đảo.

Ông Shinjiro Koizumi, 44 tuổi, là chính trị gia đời thứ tư của gia tộc Koizumi. Cha ông, Junichiro Koizumi, là Thủ tướng Nhật Bản giai đoạn 2001 – 2006. Ông nội Junya Koizumi từng giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Quốc phòng Nhật Bản (tương đương Bộ trưởng Quốc phòng ngày nay).