Trung Quốc hé lộ hệ thống phòng thủ không gian mới tương tự Vòm vàng của Mỹ

Theo các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Điện tử Nam Kinh, Trung Quốc đã thử nghiệm thành công một nguyên mẫu nền tảng phòng thủ tên lửa toàn cầu.

Hệ thống này được mô tả có phạm vi phủ sóng toàn cầu, đang được Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sử dụng. Điều này cho thấy sự tiến bộ của Bắc Kinh trong bối cảnh dự án Golden Dome của Washington vẫn còn nhiều năm nữa mới chính thức đi vào hoạt động.

Công nghệ lõi của Trung Quốc

Theo nhóm nghiên cứu do kỹ sư trưởng Li Xu Dong thuộc Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Điện tử Nam Kinh dẫn đầu, nguyên mẫu đã được phát triển, thử nghiệm và đưa vào triển khai trong Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Hệ thống của Trung Quốc có tên gọi chính thức là Nền tảng dữ liệu lớn phát hiện cảnh báo sớm phân tán. Nền tảng này được cho là có khả năng giám sát tới 1.000 vụ phóng tên lửa nhắm vào Trung Quốc từ bất kỳ điểm nào trên toàn thế giới bằng cách tích hợp dữ liệu đầu vào từ các cảm biến không gian, trên không, trên biển và mặt đất. Các nhà phát triển nhấn mạnh rằng, đây là nền tảng phòng thủ tên lửa đầu tiên đạt được phạm vi phủ sóng toàn cầu, mặc dù họ thừa nhận nguyên mẫu vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và cần được cải tiến thêm.

Cấu trúc của nguyên mẫu được mô tả là "phân tán về mặt vật lý, thống nhất về mặt logic", nghĩa là nó có thể hợp nhất các luồng dữ liệu phân mảnh và không đồng nhất từ ​​radar, vệ tinh, hệ thống trinh sát quang học và điện tử trên các nhà cung cấp, khu vực và giai đoạn triển khai khác nhau mà không yêu cầu thay thế các hệ thống cũ hơn. Hệ thống được thiết lập để xử lý đồng thời tới 1.000 nhiệm vụ và đưa ra dữ liệu cảnh báo phóng, dữ liệu đường bay, hình ảnh mục tiêu cũng như đánh giá nhận dạng.

Điểm nhấn là việc sử dụng giao thức QUIC (Quick UDP Internet Connections) để truyền tải dữ liệu tốc độ cao, ổn định trong điều kiện nghẽn mạng hoặc kết nối gián đoạn. Toàn bộ dữ liệu thu thập cũng được dùng để huấn luyện trí tuệ nhân tạo, nhằm cải thiện độ chính xác theo thời gian.

Theo các nhà nghiên cứu, dù nguyên mẫu chưa hoàn thiện, nhưng bước tiến này cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực giành ưu thế trong lĩnh vực phòng thủ toàn cầu dựa trên dữ liệu lớn và AI.

Bước tiến so với Mỹ

Golden Dome là chương trình quốc phòng đầy tham vọng của Mỹ nhằm tạo ra một hệ thống trên không gian để phát hiện sớm và phá huỷ tên lửa của đối phương trước khi chúng bay được một phần vào quỹ đạo.

Hình ảnh mô tả hệ thống phòng thủ Vòm vàng của Mỹ. Ảnh: Lockheed Martin

Kế hoạch này bao gồm việc triển khai hàng trăm vệ tinh cảm biến lên quỹ đạo để giám sát, cũng như các nền tảng chiến đấu được trang bị vũ khí laser hoặc tên lửa để đánh chặn mục tiêu. Theo Reuters, mạng lưới này có thể bao gồm 400 đến 1.000 vệ tinh quan sát và khoảng 200 vệ tinh được thiết kế để tiêu diệt tên lửa đang bay.

Theo các báo cáo, cấu trúc hệ thống bao gồm bốn lớp tích hợp: Một lớp cảm biến và nhắm mục tiêu trên không gian để cảnh báo và theo dõi tên lửa, ba lớp trên mặt đất bao gồm các tên lửa đánh chặn, radar và có thể là laser. Cấu trúc này được xây dựng chủ yếu dựa trên các hệ thống hiện có như: GMD, THAAD, Aegis và Patriot.

Các quan chức Mỹ và các chuyên gia trong ngành thừa nhận khó khăn cốt lõi trong Golden Dome nằm ở việc quản lý dữ liệu chứ không phải là tên lửa đánh chặn. Các tập đoàn quốc phòng Mỹ hiện vẫn chưa thống nhất được cơ chế chia sẻ thông tin toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 7, tướng Michael Guetlein thuộc Lực lượng Không gian Mỹ thừa nhận chưa có kiến ​​trúc xác định nào được hoàn thiện.