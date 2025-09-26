Xuất hiện ảnh cận cảnh tiêm kích không cánh đuôi Trung Quốc

Andreas Rupprecht, nhà nghiên cứu lĩnh vực hàng không quân sự Trung Quốc, hôm nay chia sẻ ảnh tiêm kích không cánh đuôi nước này đang di chuyển trên đường lăn, dường như được chụp tại sân bay thuộc Tập đoàn Máy bay Thẩm Dương (SAC).

Đây được coi là những hình ảnh cận cảnh và rõ nét nhất về mẫu máy bay này từ trước đến nay. Giới chức Trung Quốc chưa công bố thông tin về phi cơ, kể cả tên dự án và định danh dự kiến, trong khi giới phân tích phương Tây đặt tên cho nó là J-XDS/J-50.

Mặt trước tiêm kích không cánh đuôi Trung Quốc trong ảnh đăng hôm 26/9. Ảnh: X/RupprechtDeino

Các bức ảnh cho thấy mặt trước và mặt sau của J-XDS, xác nhận đây là tiêm kích có người lái với buồng lái một người. Dưới mũi máy bay có hệ thống trinh sát và chỉ thị mục tiêu quang - điện tử, tương tự dòng J-20 và J-35.

Phi cơ được trang bị hai động cơ đẩy vector hai chiều với cửa xả khí dạng dẹt, tương tự tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ.

Thông tin về dự án J-XDS bắt đầu xuất hiện vào cuối năm 2024, khi người dùng mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ hình ảnh về một mẫu máy bay bí ẩn. Nó gây chú ý vì thiết kế cánh dạng lambda và không có cánh đuôi đứng, làm dấy lên đồn đoán rằng SAC đang thử nghiệm tiêm kích thế hệ mới để cạnh tranh với dự án J-36 của Tập đoàn Máy bay Thành Đô (CAC).

Mặt sau của tiêm kích J-XDS trong bức ảnh đăng hôm 26/9. Ảnh: X/RupprechtDeino

Cánh dạng lambda có mép sau gấp khúc giống hình chữ V ngược, giúp tăng hiệu suất khí động học so với cánh hình thang như trên dòng J-35, đồng thời vẫn đáp ứng tiêu chí về tàng hình. Dù vậy, thiết kế này làm giảm độ bền kết cấu và tăng khối lượng.

Hai đầu mút cánh có thể xoay được và dùng để điều chỉnh độ nghiêng hoặc độ chúc của máy bay. Khi kết hợp với hệ thống điều khiển kỹ thuật số tiên tiến, thiết kế này sẽ khắc phục nhược điểm thiếu ổn định trên máy bay không cánh đuôi, song có nguy cơ làm giảm năng lực tàng hình do những khu vực có khớp nối.

Chưa rõ vai trò của mẫu tiêm kích này, song kích thước và cấu hình của nó cho thấy đây dường như là tiêm kích chiếm ưu thế trên không.