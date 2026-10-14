Trung Quốc đưa vào hoạt động cửa khẩu đường bộ lớn nhất thế giới

Cửa khẩu hoạt động 24/24 giờ và có thể đáp ứng 200.000 lượt hành khách mỗi ngày. Ảnh: NHK

Sự kiện diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến được tổ chức tại Thâm Quyến vào tháng 11.

Cửa khẩu được tái thiết này bắt đầu phục vụ hành khách từ hôm 12-10. Truyền thông Trung Quốc cho biết đây là cửa khẩu đường bộ lớn nhất thế giới, với tổng diện tích sàn khoảng 690.000 m2. Cửa khẩu hoạt động 24/24 giờ và có thể đáp ứng 200.000 lượt hành khách mỗi ngày.

Cho đến nay, việc đi lại giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông yêu cầu hành khách phải làm thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh riêng biệt ở mỗi bên. Cửa khẩu mới gộp các thủ tục này thành một quy trình duy nhất. Thời gian làm thủ tục được rút ngắn từ 30 phút xuống còn 5 phút.

Một hành khách nữ đi từ Thâm Quyến sang Hồng Kông cho biết chị đã mong chờ cửa khẩu này đi vào hoạt động. Chị nói rằng cửa khẩu mới sẽ giúp rút ngắn đáng kể thời gian đi lại.

Cửa khẩu được kỳ vọng sẽ khuyến khích du khách quốc tế sử dụng sân bay Hồng Kông, một trung tâm hàng không lớn, làm nơi trung chuyển tới Thâm Quyến.