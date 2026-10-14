Trung Quốc tuyên án tử hình 3 thành viên thuộc 'gia tộc lừa đảo' khét tiếng

Ngày 13/10, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến thông tin thành viên thuộc “băng nhóm tội phạm gia tộc họ Ngụy” phạm tội danh buôn bán ma túy, tổ chức hoạt động mại dâm, điều hành sòng bạc trái phép, lừa đảo viễn thông và sát hại ít nhất hai công dân Trung Quốc.

3 thành viên khét tiếng nhất bị tuyên án tử hình, gồm ông trùm Ngụy Hoài Nhân cùng trợ thủ Trần Đại Vĩ và Liêu Cảnh Phương. Ngoài ra, có 3 người khác bị kết án tù chung thân, 55 người còn lại nhận mức án từ 24 năm tù trở xuống.

Ngụy Hoài Nhân - một trong 3 người bị tòa án Trung Quốc kết án tử hình. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trong đó, Ngụy Hoài Nhân được xác định là một trong những thủ lĩnh của nhóm và bị kết tội với nhiều tội danh, gồm tội giết người. Hoạt động của băng nhóm này thu về số tiền bất chính khoảng 1,8 tỷ USD.

Nhiều nhà phân tích mô tả gia tộc họ Ngụy là một trong “tứ đại gia tộc” điều hành băng đảng tội phạm ở vùng Kokang. CCTV gọi chúng là “lực lượng tội phạm bạo lực nhất ở miền bắc Myanmar”, tạo ra “tam giác sắt gồm nhiều hoạt động tội phạm chính trị, quân sự và kinh doanh”.

Băng họ Ngụy điều hành 14 khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn, dụ dỗ nhiều người Trung Quốc sang Myanmar bằng những lời hứa hẹn về “việc nhẹ lương cao”. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện thi thể nhiều nạn nhân bị trói bằng xích sắt, có lỗ đạn trên hộp sọ.

Các thành viên gia đình họ Ngụy lần đầu tiên bị truy tố vào tháng 10/2025. Đến tháng 1/2026, Trung Quốc xử tử 11 người, trong đó có nhiều thành viên của “băng đảng tội phạm nhà Minh”.

Trung Quốc thường xuyên tăng cường hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á để trấn áp ngành công nghiệp lừa đảo khổng lồ phát triển mạnh trong khu vực vào những năm gần đây, chuyên bòn rút hàng tỷ USD từ người dân vô tội.

Cuối năm 2023, Bắc Kinh phối hợp với chính quyền địa phương ở Myanmar phát động chiến dịch truy quét và dẫn độ những tội phạm chủ chốt của các gia tộc lừa đảo về Trung Quốc xét xử.