Trung Quốc lần đầu hé lộ giai đoạn cuối siêu thanh của tên lửa 'sát thủ tàu sân bay' tầm xa nhất thế giới

Những hình ảnh được công bố trong một cuộc tập trận mới đã thu hút sự chú ý lớn, bởi đây là lần đầu cấu trúc phần đầu đạn của DF-26D được tiết lộ kể từ khi biến thể này xuất hiện vào tháng 10/2025.

Quá trình phóng tên lửa DF-26 (bên trái) và giai đoạn cuối của tên lửa này. (Nguồn: MW)

Theo các nguồn tin Trung Quốc, DF-26D được phát triển nhằm nâng cao khả năng tấn công các mục tiêu trên bộ và mục tiêu trên biển ở khoảng cách rất xa.

Điểm đáng chú ý nhất của DF-26D nằm ở phần đầu đạn trong giai đoạn cuối hành trình. Các báo cáo cho biết tên lửa được trang bị phương tiện tái nhập khí quyển thế hệ mới với khả năng cơ động ở tốc độ rất cao. Thiết kế vừa được công bố cũng cho thấy DF-26D nhiều khả năng sử dụng phương tiện lượn siêu thanh hoặc đầu đạn có khả năng đổi hướng liên tục khi lao xuống mục tiêu.

Nhờ khả năng cơ động ở tốc độ siêu thanh, DF-26D được đánh giá khó bị các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay đánh chặn hơn so với các tên lửa đạn đạo truyền thống. Ngay cả trước khi xuất hiện biến thể DF-26D, DF-26 đã được xem là một trong những tên lửa đạn đạo tầm trung mạnh nhất đang hoạt động.

Tên lửa chính thức được đưa vào biên chế năm 2016, có tầm bắn khoảng 4.500 km và mang đầu đạn nặng từ 1.500 đến 1.800 kg. Với tầm bắn này, nhiều căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ tại Guam và khu vực Tây Thái Bình Dương đều nằm trong vùng tác chiến.

Đến năm 2018, Trung Quốc tiếp tục xác nhận DF-26 có khả năng tấn công cả các tàu chiến đang di chuyển trên biển, biến nó thành một trong những vũ khí chống hạm tầm xa đáng chú ý nhất thế giới.

Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh liên tục nâng cấp động cơ, hệ thống dẫn đường và đầu đạn của DF-26. Tuy nhiên, mức độ cải tiến cụ thể trên biến thể DF-26D vẫn chưa được công bố.

Sự phát triển của DF-26 và các loại tên lửa chống hạm khác của Trung Quốc từ lâu đã trở thành mối quan tâm lớn đối với quân đội Mỹ.

Cuối năm 2025, một báo cáo nội bộ của Lầu Năm Góc bị rò rỉ mang tên Overmatch Brief cho rằng, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có thể kết hợp tên lửa đạn đạo, vũ khí chống vệ tinh, tác chiến điện tử và năng lực mạng để tấn công các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.

Theo các kịch bản mô phỏng trong báo cáo, ngay cả các tàu sân bay lớp Gerald R. Ford cùng nhóm hộ tống cũng có thể đối mặt với nguy cơ bị đánh trúng trong một số tình huống tác chiến. Trong số các loại vũ khí được đề cập, DF-26 được đánh giá là một trong những phương tiện tấn công chủ lực.

DF-26D chỉ là một phần trong chương trình mở rộng năng lực chống hạm của Trung Quốc.

Bên cạnh loại tên lửa này, Bắc Kinh còn phát triển nhiều hệ thống khác như DF-21D phóng từ bệ mặt đất, YJ-21 triển khai trên tàu khu trục và tàu ngầm, cùng các loại tên lửa chống hạm mang theo trên máy bay ném bom H-6.

Theo đánh giá của Lầu Năm Góc năm 2025, Trung Quốc sở hữu khoảng 600 vũ khí siêu thanh, bao gồm nhiều loại tên lửa có khả năng bay ở tốc độ rất cao và thực hiện các động tác cơ động trong giai đoạn cuối, khiến việc đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn.

Trong tương lai, DF-26 nhiều khả năng sẽ được bổ sung bởi DF-27, mẫu tên lửa đạn đạo tầm trung mới mà giới phân tích cho rằng sẽ có tầm bắn từ 5.000 đến 8.000 km.