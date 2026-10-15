Giang hồ mạng 'Ngọc Rambo' bị khởi tố

Ngày 15/10, Công an TP Bắc Ninh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thanh Ngọc, tức “Ngọc Rambo”, cùng 5 đối tượng khác để điều tra về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong tháng 9/2026, Lê Thanh Ngọc (tức “Ngọc Rambo”, SN 1989, trú tại phường Lục Nam, TP Bắc Ninh) cùng các đối tượng Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, trú tại phường Lục Nam); Nguyễn Văn Hương (SN 1977), Nguyễn Công Hải (SN 1994), Lài Thành Viên (SN 1993) và Phạm Thanh Đức (SN 1986) đã có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề.

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào hoạt động đánh bạc gần 200 triệu đồng.

Đối tượng Lê Thanh Ngọc, tức “Ngọc Rambo” tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ 8 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Lê Thanh Ngọc, còn được biết đến với biệt danh “Ngọc Rambo”, là một nhân vật giang hồ mạng. Theo cơ quan công an, Ngọc từng có một tiền án về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và hai tiền sự liên quan đến các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, kích động bạo lực, tệ nạn xã hội và đánh bạc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý theo quy định.