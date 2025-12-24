Trung Quốc đề nghị Ukraine lập tức sửa chữa “sai lầm”

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh Bloomberg.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, khi được hỏi về phát biểu gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky trước đó cho biết Kiev sắp áp đặt vòng trừng phạt mới nhằm vào các tổ chức và cá nhân Nga, cũng như những cá nhân mang quốc tịch nước khác, bao gồm cả Trung Quốc.

Ông Lâm Kiếm nhấn mạnh Trung Quốc trước sau phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương vi phạm luật pháp quốc tế và không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn.

Liên quan vai trò của Trung Quốc trong các nỗ lực thúc đẩy giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine, người phát ngôn cho biết kể từ khi tình hình leo thang, Bắc Kinh đã duy trì liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên liên quan, trong đó có Nga và Ukraine, đồng thời kiên trì thúc đẩy ngừng bắn, chấm dứt các hành động thù địch và nối lại đối thoại hòa bình.

“Những nỗ lực mà Trung Quốc đã thực hiện là điều cộng đồng quốc tế đều thấy rõ”, ông Lâm Kiếm nói.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh ủng hộ mọi nỗ lực có lợi cho hòa bình và sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề này.