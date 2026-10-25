Trung Quốc đăng ảnh chuyến thăm chớp nhoáng của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Kim tới Trung Quốc trong hơn một năm qua. Chuyến thăm diễn ra ngay trước thềm hội nghị cấp cao APEC vào tháng tới tại Thâm Quyến (Trung Quốc) - sự kiện dự kiến sẽ có sự góp mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo thế giới khác.

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Triều Tiên được tiếp đón bởi Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. Ông Vương kêu gọi hai nước mở rộng giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, đồng thời “củng cố trao đổi và phối hợp chiến lược, thúc đẩy một môi trường đối ngoại hòa bình, ổn định” nhằm bảo vệ “chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển” của mỗi quốc gia.

Chủ tịch Triều Tiên được tiếp đón bởi Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: CCTV)

Chuyến thăm kéo dài một ngày của ông Kim - vốn không được thông báo trước - diễn ra ngay trước ngày tôn vinh sự tham gia của quân đội Trung Quốc trong Chiến tranh Triều Tiên vào năm 1950. Trong cuộc chiến đó, Đan Đông từng là cửa ngõ chính để các lực lượng Trung Quốc vượt sông Áp Lục tiến vào Triều Tiên.

Ông Vương đã đón tiếp ông Kim tại Nhà tưởng niệm Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu Triều Tiên. Tại đây, Chủ tịch Triều Tiên đã đặt vòng hoa tưởng niệm.

Sau đó, ông Kim đã tham quan các hiện vật thời chiến được trưng bày tại nhà tưởng niệm, ghi dấu quãng thời gian hai nước đồng minh sát cánh chiến đấu bên nhau.

Ông Kim Jong-un đặt vòng hoa tại Nhà tưởng niệm Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu Triều Tiên. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Theo Tân Hoa Xã, ông Vương đã chuyển lời thăm hỏi và những lời chúc tốt đẹp nhất từ ​​Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới ông Kim Jong-un.

Trong cuộc gặp, ông Vương nhấn mạnh rằng chuyến thăm đặc biệt của ông Kim tới Đan Đông cho thấy Triều Tiên rất coi trọng mối quan hệ hữu nghị song phương.

Ông Vương phát biểu: “Điều này phản ánh đầy đủ sự trân trọng mà Đảng và Chính phủ Triều Tiên dành cho tình hữu nghị được tôi luyện bằng máu giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Chuyến thăm không chỉ tiếp nối tình hữu nghị truyền thống và củng cố bầu không khí thân thiện giữa hai nước, mà còn làm sâu sắc thêm sự tin tưởng lẫn nhau về chính trị, thúc đẩy hợp tác và phát triển chung. Đây là điều có ý nghĩa vô cùng quan trọng”.

Trong buổi chiều, ông Vương đã cùng ông Kim đến thăm một nhà máy sản xuất ô tô tại Đan Đông. Theo Tân Hoa Xã, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cũng đã góp mặt trong các hoạt động đón tiếp ông Kim Jong-un.

Vào cuối ngày, cả ông Vương Hộ Ninh và ông Vương Nghị đã tiễn ông Kim Jong-un khi ông rời Đan Đông qua cây cầu mới bắc qua sông Áp Lục.

Ông Vương Hộ Ninh (thứ hai từ phải sang) và ông Vương Nghị (thứ ba từ phải sang) tiễn ông Kim Jong-un tại cây cầu bắc qua sông Áp Lục. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tại lễ khánh thành cây cầu này vào tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tái khẳng định sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với Bình Nhưỡng, nhấn mạnh rằng hai nước cần tăng cường kết nối.

Cây cầu dài 3 km này được xây dựng nhằm thúc đẩy thương mại và kết nối giữa Trung Quốc và Triều Tiên, hoàn thành vào năm 2014.

Tuy nhiên, cây cầu đã bị đóng cửa hơn một thập kỷ do Triều Tiên chậm trễ trong việc hoàn thiện các tuyến đường dẫn và cơ sở hạ tầng phụ trợ.

Cây cầu bốn làn xe nối liền thành phố Đan Đông (Trung Quốc) với thành phố biên giới Sinuiju của Triều Tiên.

Theo Tân Hoa Xã, trong cuộc gặp với ông Vương Hộ Ninh, ông Kim Jong-un đã bày tỏ hy vọng về sự thành công của Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX (sắp diễn ra tại Bắc Kinh), đồng thời khẳng định Triều Tiên sẵn sàng cùng Trung Quốc “mở rộng hợp tác thực chất”.

Hiện truyền thông Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về chuyến thăm của ông Kim Jong-un.

Chuyến thăm Trung Quốc gần đây nhất của ông Kim diễn ra vào tháng 9/2025, khi ông đến Bắc Kinh để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản trong Thế chiến II.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm kéo dài hai ngày tới Triều Tiên vào tháng 6, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông sau bảy năm.

Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước cam kết tăng cường hợp tác chiến lược và bảo vệ chủ quyền của nhau, đồng thời khẳng định sẽ “mở ra một chương mới” trong quan hệ song phương, cũng như mở rộng các hoạt động trao đổi về chính trị, kinh tế và văn hóa.