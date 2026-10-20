Hàn Quốc và Triều Tiên tiếp tục các màn “đáp trả” Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Ngày 20/10, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ra tuyên bố liên quan việc bà Kim Yo-jong – Trưởng ban thuộc Đảng Lao động Triều Tiên, đồng thời là em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, lên tiếng chỉ trích hành động bắn cảnh cáo của quân đội Hàn Quốc đối với việc quân đội Triều Tiên xâm phạm Đường phân định quân sự (MDL), cũng như đề cập đến khả năng nối lại hoạt động phát thanh qua loa phóng thanh nhắm vào Hàn Quốc.

Một loa phóng thanh tuyên truyền của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định: "Nếu Triều Tiên lấy các biện pháp chính đáng của quân đội Hàn Quốc làm cớ để thực hiện thêm các hành động khiêu khích, chúng tôi sẽ đáp trả một cách kiên quyết", đồng thời bày tỏ "mối quan ngại sâu sắc" trước việc Triều Tiên chỉ trích các hoạt động hợp pháp dựa trên Hiệp định đình chiến Triều Tiên của quân đội Hàn Quốc làm gia tăng căng thẳng quân sự.

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc - Tướng Jin Yong-sung đã đến thăm Bộ tư lệnh Quân đoàn 5 – đơn vị phụ trách mặt trận miền Trung. Tại đây, ông chỉ trích tuyên bố của bà Kim Yo-jong là "không thể chấp nhận được", đồng thời khẳng định lập trường sẽ kiên quyết đáp trả, dựa trên các nguyên tắc và tiêu chuẩn cụ thể, đối với mọi hành vi vi phạm Hiệp định đình chiến của Triều Tiên.

Tướng Jin Yong-sung cũng đã chủ trì một cuộc họp với các chỉ huy tác chiến, bao gồm Tư lệnh tác chiến Lục quân và các tư lệnh quân đoàn ở tiền tuyến, để thảo luận về các biện pháp ứng phó trong bối cảnh quân đội Triều Tiên vẫn tiếp tục các hoạt động gần MDL. Ngoài ra, ông cũng chỉ đạo triển khai các "hoạt động tăng cường chủ quyền" tại Khu phi quân sự (DMZ).

Mới đây, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cũng đã báo cáo Quốc hội về kế hoạch tăng cường năng lực nhằm đảm bảo quyền chủ động trong các hoạt động tại DMZ. Kế hoạch này bao gồm việc tái thiết lập hệ thống thực thi tác chiến và giảm thiểu các điểm mù trong công tác giám sát, nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích tiếp theo từ phía Triều Tiên, kể từ sau vụ nổ mìn khiến 3 binh sỹ Hàn Quốc bị thương hôm 21/9 vừa qua.