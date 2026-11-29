Ông Đỗ Văn Thắng, Giám đốc Khu nghỉ dưỡng Cloud Paradise Resort Y Tý (Lào Cai), cho biết từ đêm 28/11, nhiệt độ tại khu vực Mò Phú Chải liên tục giảm. Đến sáng sớm 29/11, mức nhiệt có lúc xuống khoảng 3°C, tạo điều kiện để băng giá và sương muối xuất hiện trên cây cỏ.

Khoảng 8h cùng ngày, thời tiết bắt đầu có nắng, nhiệt độ tăng lên mức 5-7°C. Tuy nhiên, lớp băng hình thành trước đó vẫn còn bám trên nhiều bụi cỏ và vườn cây, tạo thành những mảng trắng trên diện rộng.

Băng giá phủ trắng cây cỏ tại thôn Mò Phú Chải, xã Y Tý sáng 29/11. (Ảnh: Đ.T.)

Theo ông Đỗ Văn Thắng, Cloud Paradise Resort Y Tý nằm ở độ cao hơn 2.000m so với mực nước biển, trong đó vị trí cao nhất đạt 2.123m. Đây cũng là khu vực thường ghi nhận băng giá sớm nhất trên địa bàn xã Y Tý khi nhiệt độ xuống thấp.

Dịp cuối tuần này, khu nghỉ dưỡng đón khoảng 100 lượt khách đến lưu trú, tham quan và trải nghiệm. Sự xuất hiện của băng giá đầu mùa tạo thêm điểm nhấn cho cảnh quan vùng cao, để lại ấn tượng với những người có mặt tại khu vực.

Nhiệt độ giảm sâu khiến băng giá xuất hiện phủ trắng cây cối ở nhiều khu vực của Y Tý. (Ảnh: Đ.T.)

Không chỉ Mò Phú Chải, một số địa điểm có độ cao khác trên địa bàn xã Y Tý cũng ghi nhận hiện tượng băng giá. Thời tiết này góp phần tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng núi cao vào mùa đông, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân.

Trước tình trạng rét đậm, chính quyền xã Y Tý tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, giữ ấm cho gia súc và triển khai các biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, hạn chế thiệt hại do băng giá gây ra.

Một số hình ảnh băng giá tại khu vực thôn Mò Phú Chải, xã Y Tý rạng sáng 29/11: