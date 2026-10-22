Hàn Quốc - Nhật Bản nhận định: Triều Tiên sẽ có nhiều động thái mới Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc (KBS) đưa tin, trong quá trình thi công lắp đặt hàng rào thép gai, tường chắn cùng các công trình khác gần đường phân định quân sự, các binh sĩ CHDCND Triều Tiên đã vượt qua ranh giới, dẫn đến việc quân đội Hàn Quốc phải nổ súng cảnh cáo, khiến tình trạng căng thẳng vẫn đang tiếp diễn.

Bà Kim Yo Jong, người đảm nhận vị trí Trưởng ban Tổng vụ Đảng Lao động Triều Tiên thị sát biên giới. Ảnh KCNA

Trong bối cảnh đó, khi thị sát hiện trường, bà Kim Yo Jong đề cập mệnh lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un về việc không được nhượng bộ trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và duy trì vĩnh viễn biên giới với Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh "việc củng cố biên giới là không thể đảo ngược".

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết bà Kim phản đối việc quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo khi quân đội Triều Tiên xâm phạm đường phân định quân sự và xác nhận các đơn vị tại toàn bộ tuyến biên giới đã chuyển sang trạng thái sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với "các phương thức ứng phó mới", đồng thời thông báo các hoạt động tuyên truyền qua loa phóng thanh hướng về phía Hàn Quốc cũng sẽ được sẵn sàng trong vài ngày tới.

Từ phía Nhật Bản, Hãng phát thanh và truyền hình NHK hôm nay (22/10) cũng dẫn lời bà Kim Yo Jong, được KCNA đăng tải cho biết, trong tháng 10, các loa phát thanh phục vụ chiến tranh tâm lý nhắm vào Hàn Quốc sẽ bắt đầu hoạt động trên toàn tuyến ranh giới quân sự liên Triều, đồng thời khẳng định "đây là biện pháp chính đáng nhất và là sự đáp trả phù hợp".

Một loa phóng thanh tuyên truyền của Triều Tiên. Ảnh Yonhap

Dựa vào những động thái mới nhất, giới phân tích chính trị Hàn Quốc và Nhật Bản nhận định, hầu như chắc chắn Triều Tiên sẽ nối lại hoạt động tuyên truyền qua loa phóng thanh công suất lớn hướng về phía Hàn Quốc - một hoạt động đã được Bình Nhưỡng tạm đình chỉ từ tháng 6/2025, và màn "tái khai tâm lý chiến" này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới các nỗ lực hòa giải mà Seoul đang theo đuổi, cũng như toàn bộ tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.