Trực thăng quân sự Ukraine hoạt động bất thường trên bầu trời Ba Lan
Máy bay trực thăng đa năng UH-60A Black Hawk của Ukraine đã được phát hiện trên bầu trời Ba Lan trong một chuyến bay không được tiết lộ.
Trang Defence24 ngày 26/8 đưa tin, hai trực thăng đa năng UH-60A Black Hawk thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã được ghi nhận trên không phận Ba Lan. Máy bay hướng về phía sân bay Rzeszow-Jasionka.
Người phát ngôn của Bộ chỉ huy tác chiến Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết chuyến bay diễn ra theo thỏa thuận với phía Ba Lan, nhưng mục đích và bản chất của chuyến bay vẫn được giữ bí mật.
Theo các nhà quan sát, Rzeszow-Jasionka từ lâu đã trở thành trung tâm hậu cần cho các hoạt động hỗ trợ quân sự của Ukraine, do đó, việc Black Hawk hướng về cơ sở này nhiều khả năng liên quan đến hoạt động phối hợp với đồng minh. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng chiếc máy bay gặp sự cố kỹ thuật buộc phải sửa chữa tại Ba Lan - nơi có cơ sở bảo dưỡng và phụ tùng thay thế mà Ukraine khó có được trong điều kiện chiến tranh.
Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine hiện đang vận hành hai chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk. Chiếc đầu tiên được ghi nhận tại Ukraine vào tháng 2/2023 và chiếc thứ hai xuất hiện vào tháng 3/2024.
UH-60 Black Hawk do hãng Sikorsky Aircraft phát triển từ đầu thập niên 1970, là loại trực thăng đa nhiệm, có thể đảm bảo nhiều vai trò như vận tải chiến thuật, chiến tranh điện tử hay cứu hộ đường không.
Máy bay được trang bị hai động cơ General Electric T700-GE-701, cho phép đạt tốc độ tối đa 295 km/h, tốc độ hành trình 278 km/h và bán kính chiến đấu khoảng 592 km.
Về hỏa lực, Black Hawk có thể mang theo nhiều loại vũ khí hiện đại như súng máy M240H 7,62 mm, M134 Minigun 7,62 mm, GAU-19 cỡ 12,7 mm, tên lửa Hydra 70, thậm chí cả tên lửa dẫn đường bằng laser AGM-114 Hellfire.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/08/2025 06:07 AM (GMT+7)