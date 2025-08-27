Trực thăng quân sự Ukraine hoạt động bất thường trên bầu trời Ba Lan

Trang Defence24 ngày 26/8 đưa tin, hai trực thăng đa năng UH-60A Black Hawk thuộc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine đã được ghi nhận trên không phận Ba Lan. Máy bay hướng về phía sân bay Rzeszow-Jasionka.

Người phát ngôn của Bộ chỉ huy tác chiến Lực lượng vũ trang Ba Lan cho biết chuyến bay diễn ra theo thỏa thuận với phía Ba Lan, nhưng mục đích và bản chất của chuyến bay vẫn được giữ bí mật.

Theo các nhà quan sát, Rzeszow-Jasionka từ lâu đã trở thành trung tâm hậu cần cho các hoạt động hỗ trợ quân sự của Ukraine, do đó, việc Black Hawk hướng về cơ sở này nhiều khả năng liên quan đến hoạt động phối hợp với đồng minh. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng chiếc máy bay gặp sự cố kỹ thuật buộc phải sửa chữa tại Ba Lan - nơi có cơ sở bảo dưỡng và phụ tùng thay thế mà Ukraine khó có được trong điều kiện chiến tranh.

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine hiện đang vận hành hai chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk. Chiếc đầu tiên được ghi nhận tại Ukraine vào tháng 2/2023 và chiếc thứ hai xuất hiện vào tháng 3/2024.