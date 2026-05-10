Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Sự kiện: An toàn giao thông

Ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, lưu lượng phương tiện đông khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ theo cả hai chiều.

Một vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách và 3 ôtô xảy ra trên tuyến Cao tốc Nội Bài - Lào Cai khiến nhiều phương tiện hư hỏng, giao thông qua khu vực xã Gia Phú (Lào Cai) ùn tắc kéo dài.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 10/5, tại Km227+500 hướng trái tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, xảy ra vụ va chạm giữa xe khách BKS 29K-023.xx cùng các ôtô mang BKS 24B-005.xx, 29H-810.xx và 29F-059.xx.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên cả 4 phương tiện đều bị hư hỏng. Thiệt hại về hạ tầng giao thông đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa, lưu lượng phương tiện đông khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ theo cả hai chiều.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Đội 1, Phòng 6, Cục CSGT đã có mặt phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đơn vị vận hành bảo trì tuyến cao tốc cùng lực lượng cứu hộ cũng triển khai cẩu kéo phương tiện, giải phóng hiện trường.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Hàng loạt ô tô dồn toa ở Hà Nội, xe con bị "vò nát"
Hàng loạt ô tô dồn toa ở Hà Nội, xe con bị "vò nát"

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa hàng loạt ô tô trên tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn cầu Thăng Long theo hướng đi Nội Bài khiến nhiều phương tiện bị...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Văn Đức - Thành Đạt ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/05/2026 11:05 AM (GMT+7)
Tin liên quan
An toàn giao thông Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN