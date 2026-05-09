Nga tổ chức duyệt binh Ngày Chiến thắng với quy mô thu hẹp

Các binh sĩ Nga tham gia cuộc

duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở trung tâm Moskva, Nga, ngày 9/5,. Ảnh Kremlin.ru

Cuộc duyệt binh bắt đầu vào khoảng 10h sáng theo giờ địa phương, mở màn bằng đội hình quân sự mang quốc kỳ Nga tiến vào Quảng trường Đỏ. Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tại sự kiện này.

Đây là lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ, lễ duyệt binh không có sự xuất hiện của xe tăng, tên lửa và các loại khí tài hạng nặng khác, ngoại trừ màn bay biểu diễn truyền thống của các chiến đấu cơ.

Giới chức Nga cho biết việc thay đổi quy mô và hình thức tổ chức là do “tình hình tác chiến hiện nay”, đồng thời đề cập nguy cơ các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định chính quyền đã triển khai “các biện pháp an ninh bổ sung” để bảo vệ sự kiện.

Trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine chưa hạ nhiệt, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 thông báo Nga và Ukraine đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn kéo dài từ ngày 9 đến 11/5, kèm theo một đợt trao đổi tù binh. Ông Trump cho rằng đây có thể là “khởi đầu cho hồi kết” của cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm qua.

Trong khi đó, căng thẳng ngôn từ giữa Moskva và Kiev tiếp tục leo thang xung quanh Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó nhận định giới chức Nga “lo ngại máy bay không người lái có thể xuất hiện trên bầu trời Quảng trường Đỏ” vào ngày 9/5. Sau tuyên bố của ông Trump về thỏa thuận ngừng bắn, ông Zelensky tiếp tục ký một sắc lệnh mang tính châm biếm, “cho phép” Nga tổ chức lễ kỷ niệm và tuyên bố tạm thời không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Quảng trường Đỏ.

Đáp lại, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ động thái này, gọi đó là “một trò đùa ngớ ngẩn”. “Chúng tôi không cần bất kỳ ai cho phép để tự hào về Ngày Chiến thắng của mình”, ông Peskov nói với báo giới.

Giới chức Nga đồng thời cảnh báo nếu Ukraine tìm cách phá hoại các hoạt động kỷ niệm, Moskva sẽ tiến hành “một cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào trung tâm Kiev”.