Những điểm chính trong hội nghị thượng đỉnh Trung - Nga

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh hôm thứ Tư (20/5), chỉ vài ngày sau chuyến thăm gây chú ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc. Các cuộc gặp liên tiếp cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của Bắc Kinh trong việc duy trì quan hệ với cả Moscow và Washington.

Thể hiện mặt trận thống nhất

Trong tuyên bố chung, Trung Quốc và Nga cùng bày tỏ quan ngại về các hành động đơn phương làm gián đoạn vận tải quốc tế, đe dọa chuỗi cung ứng toàn cầu và thương mại hàng hải. Hai nước lo ngại các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cho rằng điều này làm suy yếu ổn định Trung Đông, đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn bền vững tại Dải Gaza.

Bắc Kinh và Moscow phản đối các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên, tốc độ tái vũ trang của Nhật Bản, đồng thời phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe.

Thúc đẩy 'thế giới đa cực'

Ông Tập nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp chiến lược với Nga để duy trì ổn định toàn cầu. Hai nước cũng gia hạn hiệp ước hữu nghị song phương.

Về phần mình, ông Putin mô tả quan hệ Nga - Trung đang ở “mức độ chưa từng có”, cho rằng hợp tác giữa hai nước là một trong những nhân tố ổn định quan trọng nhất trên trường quốc tế trong bối cảnh trật tự đa cực đang hình thành.

Mở rộng hợp tác từ không gian

Nga và Trung Quốc đã đồng ý tăng cường hợp tác trong Trạm Nghiên cứu Mặt trăng Quốc tế, điều hướng vệ tinh và đảm bảo tính tương thích của hệ thống định vị Glonass của Nga và Bắc Đẩu của Trung Quốc.

Ngoài ra, hai bên cam kết thúc đẩy thanh toán bằng nội tệ, bảo đảm an ninh năng lượng, mở rộng hợp tác trong chống rửa tiền, khai khoáng, đóng tàu, hạ tầng xuyên biên giới và bảo tồn hổ Amur. Hai nhà lãnh đạo cũng công bố khởi động Năm Giáo dục Trung Quốc - Nga.

Sức mạnh của Siberia 2

Nga và Trung Quốc được cho là đã đạt đồng thuận về các thông số chính của dự án đường ống dẫn khí "Sức mạnh Siberia 2", bao gồm tuyến đường và kế hoạch xây dựng. Tuy nhiên, các chi tiết cuối cùng và thời điểm triển khai vẫn đang tiếp tục được đàm phán.

Được đề xuất lần đầu tiên vào năm 2006, dự án được thiết kế để cung cấp thêm 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ các mỏ Bắc Cực và Siberia của Nga đến Trung Quốc qua Mông Cổ, một quy mô tương đương với công suất hằng năm được thiết kế của đường ống Nord Stream 2.

Trong bài phát biểu khai mạc cuộc họp vào buổi sáng, ông Putin ca ngợi vai trò của Nga là "nhà cung cấp tài nguyên đáng tin cậy" trong khi Trung Quốc là "nhà tiêu dùng có trách nhiệm về các nguồn tài nguyên này" trong cuộc khủng hoảng năng lượng gây ra bởi cuộc chiến ở Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz sau đó.

Các chuyến thăm trong tương lai

Tổng thống Putin đã mời Chủ tịch Tập Cận Bình đến thăm Moscow vào năm tới. Nhà lãnh đạo Nga cũng xác nhận sẵn sàng tham gia hội nghị thượng đỉnh Apec tại thành phố Thâm Quyến vào tháng 11.

Mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ hơn

Bắc Kinh và Moscow cam kết tăng cường quan hệ giữa hai nước, tăng cường niềm tin trong lĩnh vực quân sự và cải thiện cơ chế hợp tác. Hai bên cũng đồng ý mở rộng các cuộc tập trận quân sự chung cũng như tuần tra trên không và trên biển. Đồng thời tái khẳng định kế hoạch phát triển hợp tác trong ứng dụng quân sự của trí tuệ nhân tạo ở cả cấp song phương lẫn đa phương.

Gia hạn miễn thị thực và thúc đẩy giao thương

Trung Quốc thông báo gia hạn chính sách miễn thị thực cho công dân Nga đến hết năm 2027, trong khi Moscow cũng áp dụng biện pháp tương tự với du khách Trung Quốc.

Theo Điện Kremlin, khoảng 40 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, tài chính, công nghệ và giao lưu nhân dân sẽ được ký kết trong chuyến thăm lần này. Phái đoàn Nga tháp tùng ông Putin bao gồm lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn như Gazprom, Rosneft, Rosatom, Roscosmos cùng đại diện các ngân hàng hàng đầu của Nga.