Nụ hôn của ông Putin định hướng cuộc sống của cậu bé Trung Quốc

Tổng thống Nga Vladimir Putin tối 19/5 tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm chính thức trong hai ngày 19-20/5. Ngoài lịch trình làm việc với quan chức chính phủ Trung Quốc, ông còn sắp xếp một cuộc hội ngộ đặc biệt với Bành Phái, cậu bé đến từ thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, từng chụp ảnh cùng ông tại công viên Bắc Hải 26 năm về trước.

Bành Phái tại văn phòng làm việc ở thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, ngày 5/8/2025. Ảnh: Hunan Today

Bành Phái, hiện 38 tuổi, ngày 19/5 cho biết đã đến Bắc Kinh từ sớm với tâm trạng háo hức. Anh chuẩn bị một bộ đồ sứ Lệ Lăng, sản phẩm nổi tiếng của tỉnh Hồ Nam, để gửi tặng ông Putin.

"Ngài vẫn phong độ như xưa, còn cậu bé năm nào giờ đã thành một người đàn ông trung niên phát tướng rồi", Bành Phái trả lời khi được hỏi điều mà anh muốn nói nhất trong cuộc hội ngộ với ông Putin.

Ông Putin lần đầu tới thăm Bắc Kinh năm 2000 với tư cách Tổng thống Nga. Sau khi tham quan Tử Cấm Thành, ông Putin đề nghị được chèo thuyền trong công viên. Quyết định thay đổi kế hoạch đột ngột của ông Putin khiến lực lượng an ninh không thể giải tỏa khu vực kịp thời, thu hút một đám đông du khách.

Khi ông Putin rời thuyền và vẫy tay chào đám đông, Bành Phái đứng trên lan can bên hồ để vẫy tay đáp lại. Tổng thống Nga sau đó bế cậu bé khỏi lan can, hôn lên trán cậu và nói điều gì đó bằng tiếng Nga mà lúc đó cậu không hiểu.

Ông Putin chụp ảnh cùng Bành Phái tại công viên Bắc Hải, thành phố Bắc Kinh, ngày 19/7/2000. Ảnh: China Daily

Bành Phái cho hay ông Putin giống "một người chú tốt bụng" và khoảnh khắc gặp lãnh đạo Nga đã làm thay đổi cuộc đời anh. Được truyền cảm hứng từ cuộc gặp gỡ, Bành bắt đầu quan tâm đến nước Nga và bắt đầu học tiếng Nga.

Năm 2007, Bành nhận Học bổng Tổng thống Nga và theo học kỹ sư cầu đường tại một trường đại học hàng đầu ở Moskva. Sau khi về nước, anh theo ngành xây dựng và hiện làm kỹ sư cao cấp tại Công ty Xây dựng số 6 thuộc Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Hồ Nam.