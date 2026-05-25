Dùng flycam điều tiết giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ ở TPHCM

Từ sáng sớm 25/5, dòng xe nối dài trên tuyến đường dẫn về vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đây là một trong những nút giao có mật độ phương tiện cao bậc nhất khu vực trung tâm TPHCM, đặc biệt vào khung giờ cao điểm.

Theo phương án tổ chức giao thông mới được triển khai từ cuối tuần trước, các phương tiện khi lưu thông qua khu vực không còn di chuyển theo dạng vòng xoay như trước đây mà tuân theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông được bố trí tại các hướng lưu thông. Việc thay đổi cách tổ chức giao thông nhằm tăng hiệu quả điều tiết phương tiện, giảm xung đột giao cắt tại nút giao vốn thường xuyên quá tải.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực liên tục ở nhiều vị trí để hướng dẫn, phân luồng phương tiện. Các chốt điều tiết tập trung chủ yếu tại cụm đèn tín hiệu trên đường Điện Biên Phủ theo hướng từ trung tâm TPHCM đi ngã tư Hàng Xanh và hướng từ đường Điện Biên Phủ rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đáng chú ý, lực lượng Cảnh sát giao thông đã sử dụng flycam để quan sát toàn cảnh lưu lượng phương tiện tại khu vực nút giao.

Thông qua hình ảnh truyền trực tiếp từ trên cao, Cảnh sát giao thông có thể nhanh chóng đánh giá mật độ xe ở từng hướng, từ đó chủ động điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu phù hợp với tình hình thực tế thay vì vận hành cố định theo chu kỳ.

Theo quan sát của phóng viên, vào một số thời điểm cao điểm, lượng phương tiện tăng đột biến khiến hàng trăm phương tiện phải dừng chờ đèn đỏ kéo dài. Tuy nhiên, nhờ việc điều chỉnh linh hoạt thời gian đèn tín hiệu cùng sự phối hợp điều tiết trực tiếp của CSGT, giao thông qua khu vực nhìn chung cơ bản ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, nhiều người dân cho biết vẫn đang trong giai đoạn làm quen với phương án phân luồng mới nên còn xảy ra tình trạng lúng túng khi di chuyển qua nút giao. Chị Lê Thị Mai, ngụ phường Tân Định, cho biết sáng đầu tuần lượng xe tăng cao trong khi không ít người chưa nắm rõ hướng di chuyển mới. Theo chị Mai, ở hướng từ ngã tư Hàng Xanh về trung tâm TP.HCM, nhiều người điều khiển phương tiện đã đi quá làn rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trước khu vực vòng xoay.

“Có nhiều người do chưa quen nên lỡ mất đoạn rẽ trái vào Nguyễn Bỉnh Khiêm. Sau đó họ phải chạy thẳng đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng, cách khoảng 100 m, rồi quay đầu để trở lại đường Điện Biên Phủ và vào Nguyễn Bỉnh Khiêm”, chị Mai chia sẻ. Ảnh: Dòng xe xếp hàng trên đường Điện Biên Phủ để quay đầu tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng.

Lưu lượng phương tiện quay đầu ở nút giao Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng trong khung giờ cao điểm là rất lớn.

Khu vực dãy phân cách để tách làn xe rẽ trái về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trước khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ.

Các phương tiện dừng chờ đèn đỏ để rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Hướng lưu thông từ đường Điện Biên Phủ rẽ phải vào Nguyễn Bỉnh Khiêm khá thông thoáng trong lúc đèn tín hiệu xanh. Các phương tiện có nhu cầu rẽ vào Nguyễn Bỉnh Khiêm được ưu tiên lưu thông theo làn riêng có kẻ vạch mắt võng để xe rẽ phải liên tục

Mặc dù vậy, lúc đèn tín hiệu chuyển sang đỏ, khu vực này vẫn rất đông đúc, "làn xanh" rẽ phải liên tục thường xuyên bị "tắc".

Bên cạnh tình trạng đông đúc ở khu vực vòng xoay, các tuyến đường lân cận cũng thường xuyên ùn ứ trong giờ cao điểm sáng.

Việc thay đổi tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ được đánh giá là bước điều chỉnh lớn đối với một nút giao trọng điểm của TPHCM. Trong những ngày đầu triển khai, lực lượng chức năng liên tục theo dõi thực tế để điều chỉnh phương án phù hợp, đồng thời khuyến cáo người dân chú ý quan sát biển báo, đèn tín hiệu và hướng dẫn của Cảnh sát giao thông nhằm tránh đi sai làn hoặc gây xung đột giao thông.